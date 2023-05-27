الأحد 28 مايو 2023
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جهاز مدينة العبور الجديدة يعلن موعد جلسات توفيق الأوضاع بمنطقة القادسية

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

العبور الجديدة، أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة عن إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية للإطلاع على أصول مستندات الملكية.

 

وأوضح جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة حرص الجهاز على تكثيف ودفع العمل بملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالكيانات الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى الصادر برقم (۲۴۹) لسنة ۲۰۱٦ الخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة.

 

وأكد حرص الجهاز على إطلاع المواطنين بآخر المستجدات في إجراءات تقنين الطلبات المقدمة الجاري عرضها على اللجنة المشكلة، موضحًا ضرورة الحضور لمقر الجهاز بالتاريخ المحدد للاطلاع على الطبيعة وبمستندات الملكية.

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إعلان مدينة العبور الجديدة، فيتو

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 30 - 5 من الساعة 9 حتى 10 صباحًا للاطلاع على أصول مستندات الملكية قطع أرضى أرقام ( ق ٢٢٩ - فى ٣٢ - فى ٤١٧ - فى ٤١٠ - ق ۲۱۰۱ - ق ۲۳۲ - فى ٣٠٢ - ق ٧٤٤ - فى ۱۷۲ - فى ۱۷۳ - فى ١٧٤ - ق ۸۸۲ - ق ۸۸۳ ) في المربع رقم 1 وقطع أراضي أرقام ( ق ٧٥٤ مربع ۲ - ف ۱۳۰ مربع ۳ - ق ۱۳۱ مربع ۳ - ق ۱ مربع ۷۰ - ق ۲ مربع ۷۰ )


وشدد الجهاز على المتقدمين بطلبات توفيق الأوضاع على القطع المذكورة والذين تم إرسال رسائل نصية لهم بضرورة الالتزام بالحضور لمقر الجهاز طبقا للتاريخ المحدد لتحديد موعد الإطلاع على أصول مستندات الملكية وفي حالة عدم الألتزام بالحضور سيتم أرجاء دراسة الطلب لعدم الجدية.

 

وأكد جهاز مدينة العبور الجديدة على أنه لن يسمح بالتعامل إلا مع من تم إرسال رسائل نصية لهم فقط وذلك تيسيرا على المواطنين، مع العلم بأنه سيتم إرسال رسائل نصية لباقي الطلبات تباعًا.

 

جهاز مدينة العبور الجديدة يعقد جلسات توفيق الأوضاع الخميس المقبل

أعلن جهاز مدينة العبور الحديدة إرسال رسائل نصية (SMS) للمتقدمين بطلبات لتوفيق الأوضاع على بعض قطع الأراضي بمنطقة شركة القادسية لوضع حدايد على حدود قطعة الأرض.

 

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة يوم الخميس الموافق 1 - 6 لإرشاد قطع أراضي أرقام ( ق ٥٣١ - ق ٦٢١ - ق ٤ ٢١١ - ق ٥٥٨ - ق ٦٥٨ - ٨٤٨ - ق ٢٣٥ ) بالقادسية مربع ١، وقطع أراضي أرقام ( ق ٣٠٧ - ق ٨٦ - ق ۳۱ - ق ٣١٤ - ق ١٥ - ق ۲۹۳ - ق ٢٩٥ - ق ٨٣٣ ) بالقادسية هذا بالإضافة إلى قطع أراضي أرقام ( ق ۹۷ - ق ٩٨ ) بمنطقة الكيلو ٤٨.

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