الأربعاء 24 مايو 2023
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سبيل وكتاب أبو الإقبال بيك جوهرة الدرب الأحمر

أسبلة القاهرة القديمة،
أسبلة القاهرة القديمة، فيتو

أسبلة القاهرة القديمة، يعد سبيل أبو الإقبال عرفين بيك أحد الأسبلة المميزة ،والذي برع فيه المعماري في إيجاد صياغة متطورة، وهو سبيل وكتاب صغير وجميل يحتل موقعًا متميزًا بشارع الباطنية، وله واجهة جميلة تتميز بمدخل صغير ذي مقرنص بديع غير مألوف في المباني المماثلة له.

وتتميز الواجهة بالزخارف دون بهرجة مما جعل المبني كالجوهرة المتلألئة الصغيرة بالدرب الأحمر ، والتي تشعر كل من يراها بالذهول والارتياح، فالمبني يدعو الشاربين إليه في حلة جميلة مزركشة، وهي إحدي وظائف السبيل دعوة إلي الناس للشرب منه.

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صراعات سييل أبو الإقبال بيك مع الإهمال

ولعل أكبر ما واجه السبيل والكتاب من مشكلات هو التوظيف غير الواعي وعدم مراعاة الجانب الفني والأثري للمنشأة من قبل مستخدميه، حيث أعيد استخدامه في السبعينايت كمستوصف طبي لخدمة أهالي المنطقة، وهذا الاستخدام في حد ذاته ليس بالمشكلة وإن كان يتنافي مع وصية المتوفي والتي أوقفت استخدام المبني علي السقاية والكتاب، لكن تلك الوظيفة وعدم السيطرة والمراقبة أدت إلى إضافة عناصر حديثة علي البناء كدورات المياه وتسقيف الفراغ باستخدام الخرسانة المسلحة والإهمال، بالإضافة إلى  عدم الصيانة المستمرة للسبيل ما أدي إلي فقد العديد من المصبعات المعدنية بشباك التسبيل وكذلك طلاء الحوائط الحجرية الأثرية بمواد غير متوافقة.

إنشاء سبيل أبو الإقبال بيك

يرجع تاريخ إنشاء سبيل أبو الإقبال بيك إلى سنة (١١٢٥هـ ١٧١٣هـ) كما تشير اللوحة التأسيسية المثبتة على الواجهة الرئيسية التي نفذت باللغة العربية واللغة التركية أيضًا، أما منشئه فهو عارفين بك المعروف بأبي الإقبال وهو أحد رجال الدولة العثمانية فى عهد والى مصر المعروف باسم والى باشا  الذي تولى ولاية مصر فى   الفترة من ( ١١٢٣ هـ / ١٧١١ م ) حتى (١١٢٦هـ / ١٧١٤ م).

موقع سبيل أبو الإقبال بيك

يقع هذا السبيل بشارع الباطلية الذى يعرف حاليًا بالباطنية بالدرب الأحمر، والباطلية هي إحدى الحارات التي كانت تقع غربي الجامع الأزهر، ويذكر المقريزى أن خزائن القصر الفاطمي الشرقي كانت تقع فيما بين هذه الحارات وبين الجامع الأزهر وباب الزهومة وهذه الخزائن هي: خزانة الكتب، وخزانة الأشربة، وخزانة الكسوات، وخزائن دار أفتكين ودار الفطرة ودار التعبية وغير ذلك من خزائن القصر الفاطمى الشرقى.

التخطيط وعناصر سبيل أبو الإقبال بيك

ويتبع تخطيط سبيل أبو الإقبال بيك تخطيط الأسبلة العثمانية المحلية بمصر ذات الشباكين، ويشتمل على صهريج اسطواني الشكل تحت تخوم الأرض بالجهة الجنوبية الغربية للسبيل، ويعلوه غرفة السبيل بالطابق الأرضي.

كما يتقدم غرفة السبيل مساحة مستطيلة معقودة تؤدى الى مصلى صغير يتصدر جدارها الجنوبي الشرقي حنية محراب نصف دائريه، أما غرفة الكتاب فهي مربعة المساحة، وللكتاب غرفتين ملحقتين به والسبيل واجهتين أولاهما رئيسية تقع بالناحية الشمالية الشرقية بركنها الشمالي المدخل الرئيسي للأثر وهو مدخل بسيط يتقدمه حجر غائر علي جانبيه مكسلتين يتوسطه فتحه باب مستطيله يغلق عليها باب خشبي من مصراع واحد ويتوج المدخل صدر مقرنص من ثلاث حطات ينتهي بزيول هابطة يعلوه نافذة ويكتنف المدخل من الجهة اليمني عده حشوات حجريه ملئت بزخرفه هندسية، والواجهة الثانية فرعية تقع بالجهة الجنوبية الشرقية.

الترميمات السابقة لسبيل أبو الإقبال بيك

وأولت لجنه حفظ الآثار العربية هذا الأثر عنايتها وذلك في سنه ۱۸۹۰ عاين القومسيون الثاني هذا الأثر وكلف ناظره بالقيام بأعمال إصلاحات لازمة، كما وجد الكتاب مستغل كمسكن ومخزن ورأي القومسيون الثاني تبليغ هذه المسائل للجنه كما بود مخابرة ديوان الأوقاف راجيا أن يأخذ الاحتياطات اللازمة. وفي سنه ۱۹۰۹ عاين القومسيون الثاني هذا الأثر ولفت النظر الي إصلاح زخارف وجهتيه تحت ملاحظة وإشراف اللجنة.

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