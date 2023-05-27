الأسبلة بالقاهرة القديمة، حكاية سبيل وكتاب خليل أفندي المقاطعجي

الأسبلة بالقاهرة القديمة، يعد سبيل خليل أفندي المقاطعجي نموذجًا للأسبلة البسيطة النمطية بالقاهرة، وهو يقع بمنطقة الباطنية خلف الجامع الأزهر في منطقة سكنية، وقد أوقفه الواهب لخدمة أهل الحي وسقايتهم، والسبيل والكتاب في مجمله بسيط ومتكامل العناصر، وإن كانت حالته الإنشائية متدهورة للغاية، فلقد تحركت الواجهة الرئيسية حيث مالت وأصبحت تهدد المنطقة المحيطة حتى تم صلبها وسندها علي المبني المقابل، وبالواجهة الرئيسية العديد من الشروخ الكبيرة التي نتجت عن حركة الواجهة، والمبني من الداخل كان مستخدمًا كفصل دراسي "حضانة" في السابق، ولكنه لم يعد صالحا للاستخدام، كما طليت الحوائط بأكملها بالأسمنت، والأسقف الخشبية في حالة متدهورة نتيجة تسرب مياه الأمطار، وهذا علاوة علي فقد رفرف الكتاب الخشبي.

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موقع وتاريخ سبيل خليل أفندى المقاطعجي

يقع سبيل خليل أفندي المقاطعجي بمنطقة الأزهر بحارة الكحكيين، ويشغل حاليًا ناصية عطفة السلاوي وتقاطعها مع شارع الدرديري، وقد أنشأ هذا الأثر خليل أفندي المقاطعجي من أمراء الجراكسة، وذلك في عام ١٠٤٢هـ / ١٦٣٢م, يتكون من مساحة مستطيلة من سبيل مستقل، يعلوه كتاب وبواجهتي السبيل شباكي للتسبيل، وملحق بغرفة التسبيل غرفة صغيرة وذلك من الناحية الجنوبية الغربية.

التوصيف الأثري لسبيل خليل أفندي المقاطعجي

ويتكون سبيل خليلي أفندي المقاطعجي من جهتين هما الشمالية الشرقية تطل على شارع الدرديري وهي مبنية من الحجر، ويتوسطها فتحه شباك مستطيلة يغلق عليها من الداخل ضلف خشبية ومغشاة من الخارج بمصبعات معدنية.

ويحدد فتحة الشباك إطار ذو ميمات سداسية أعلاها اللوحة التأسيسية للسبيل، وفي أقصي الطرف الجنوبي من هذه الواجهة مدخل السبيل، وهو عبارة عن فتحة مستطيلة يعلق عليها باب من ضلفة خشبية واحدة يعلو الفتحة عقد مستقيم من صنجات حجرية مزورة يعلوه عقد عاتق بينهما نفيس مغطي ببلاطات خزفية قاشاني وعلي جانبي العتب حشوات بها زخارف نباتية زجزاجية.

وتطل الواجهة الثانية الجنوبية الشرقية علي عطفة السلاوي، وهي مبنية من الحجر في أقصي اليمين منها فتحة شباك مستطيل الشكل مسدود بالأجر حتى منتصفه ومغشي من الخارج بأسياخ حديدية وفي أقصى اليسار من الواجهة فتحة شباك صغيرة مستطيلة الشكل لإضاءة الحجرة الملحقة بغرفة التسبيل, أما باقي الواجهات فهما ملاصقان لمبان حديثة.

وتؤدي فتحة المدخل بسبيل خليل أفندي المقاطعجي إلى ردهة مستطيلة المساحة، وبالضلع الجنوبي الشرقي فتحة باب تفضي إلي داخل حجرة التسبيل ، وهى مستطيلة المساحة تشرف من الناحية الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية بشباكي تسبيل, أما السقف فهو خشبي محمول علي براطيم خشبية تحصر فيما بينها حقاق مربوعات مزخرفة بزخارف هندسية ويحيط بأسفل السقف إزار خشبي مزخرف بزخارف كتابية قرآنية وإنشائية, وبالضلع الجنوبي الغربي لحجرة التسبيل فتحة مستطيلة تفضي إلى حجرة صغيرة ملحقة بالسبيل.

ويوجد بالكتاب واجهتان احداهما الواجهة الشمالية الشرقية تشرف هذه الواجهة علي الخارج ببائكة حجرية من عقدين مدببين يرتكزان علي عمود رخامي ذات شرفة خشبية والأخرى الجنوب.

مظاهر تدهور سبيل خليل أفندي المقاطعجي

نال الزمن من سبيل وكتاب خليل أفندي المقاطعجي ففقد بعض الأجزاء من الأخشاب، وكذلك وجود شروخ وفواصل في بعض البراطيم وألواح الطبق، مع وجود تكلسات جيرية على بعض الأجزاء من السقف الأثرى، هذا بالإضافة لفقد في الألوان وطبقات التحضير وتأثير تلف حشري وفطريات

الترميمات السابقة لسبيل خليل أفندي المقاطعجي

وأولت لجنة حفظ الآثار العربية سبيل خليل أفندي المقاطعجي عنايتها، وذلك من سنة ۱۸۹۸م حتى ۱۹۰۳م ففي سنة ۱۸۹۸م قامت اللجنة بعمل ترميمات من الناحية لتقوية الأثر من عشرين جنيها مقررة من رقية بشباكي الحكومة وفي سنة ۱۹۰۳ قامت اللجنة بعمل ترميمات جديدة للأثر بناء علي طلب من نظارة الوقف.

عمال الترميم والحفاظ على سبيل خليل أفندي المقاطعجي

وتم الكشف عن الصهريج وهو مماثل في الشكل مع صهريج وكتاب أبي الإقبال، وقد تم نزح المياه منه وترميمه بعد توثيقه معماريًا، أما الأساسات فقد تم تدعيمها باستبدال الأحجار التالفة وحقن مون فك السلم بالكامل الأساس بمون الجير لرفع الكفاءة الإنشائية لها، وقد تم تربيط أركان جديدة واستكمال المبني بالدبل الخشبية لزيادة مقاومته للزلازل مع ترميم الشروخ المعصراني، وتم تدعيم براطيم السقف وترميمها مع عمل سقف تخفيف لسقف الكتاب.