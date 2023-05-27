الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

عماد النحاس يبدأ دراسة الزمالك بالفيديو

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

بدأ عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش دراسة فريق الزمالك قبل مواجهته بالدوري المصري الممتاز.

ويحرص عماد النحاس على مشاهدة فيديو آخر لقاءات فريق الزمالك خاصة مباراة الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي هذا لدراسة فريق الزمالك وتحديد نقاط القوة والضعف بالفريق الأبيض.

كما يعكف عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش على تصحيح أخطاء لاعبيه التي ظهرت في مباراة الأهلى  التي خسرها الفريق بهدفين دون رد أمس الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني والعشرين لمسابقة الدوري المصري منعًا لتكرارها في مباراة الزمالك المقبلة بالمسابقة.

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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. 


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدورى حاليًا برصيد 26 نقطة، بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى خمسة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 39 هدف.

ويفتقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد سمير مدافع الفريق في مباراة الزمالك المقبلة بعد تعرضه للطرد فى مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلى والتى خسرها الطلائع بهدفين دون رد.

الأهلي حصل على ركلة جزاء فى الدقيقة 90، وتحصل محمد سمير قلب دفاع طلائع الجيش على بطاقة حمراء، لينفذ عمرو السولية ركلة الجزاء بنجاح فى الدقيقة 91، وكان محمد مجدى أفشة لاعب المارد الأحمر قد سجل الهدف الأول.

مشوار عماد النحاس مع طلائع الجيش

وتولى عماد النحاس تدريب طلائع الجيش في 9 فبراير الماضى خلفًا لمحمد يوسف وقاد الفريق في 15 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري ومباراتين في البطولة العربية ولقاء بكأس الرابطة ولقاء بكأس مصر، حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات

وودع طلائع الجيش مع عماد النحاس بطولة كأس الرابطة امام فيوتشر كما ودع منافسات البطولة العربية لصالح أهلى بنى غازى الليبى فيما تأهل لدور الستة عشر بكأس مصر.

 

وكشف عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن رش ملعب المباراة بكثير من المياه يخدم النادي الأهلي لأن لاعبيه معتادون علي ذلك.

واكد النحاس عقب المباراة: "لسنا مسؤولين عن رش الملعب بالمياه ولا نخوض المباريات على ملعب بأرضية مبللة لكن لاعبي الأهلي معتادون على هذا الأمر".

واكد مدرب طلائع الجيش أن فريق الأهلي أكثر جاهزية من فريق طلائع الجيش،  معربا عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بثنائية في الدوري المصري الممتاز.

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة مصطفى شوبير في مباراة طلائع الجيش

عماد النحاس ينتقد رش الملعب بالمياه قبل مباراة الأهلي

 

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