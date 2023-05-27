السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

عماد النحاس ينتقد رش الملعب بالمياه قبل مباراة الأهلي

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن رش ملعب المباراة بكثير من المياه يخدم النادي الأهلي لأن لاعبيه معتادون علي ذلك.

واكد النحاس عقب المباراة: "لسنا مسؤولين عن رش الملعب بالمياه ولا نخوض المباريات على ملعب بأرضية مبللة لكن لاعبي الأهلي معتادون على هذا الأمر".

واكد مدرب طلائع الجيش أن فريق الأهلي أكثر جاهزية من فريق طلائع الجيش،  معربا عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بثنائية في الدوري المصري الممتاز.

-إعلانات-

 

مباراة الاهلي وطلائع الجيش 

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

كولر 

الدوري المصري، شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة المباراة، وأخذنا وقتًا للدخول في اللقاء خلال الشوط الأول وتحسن الأداء في الفترة الثانية بتسجيل أفشة الهدف الأول".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي يعاني من تورم في العين وقطع فوقها إثر الكرة المشتركة مع لاعب طلائع الجيش، وغدًا سيخضع لفحوصات طبية".

وأكمل: مصطفى شوبير من بداية الموسم يظهر في المران بمستوى مميز والمباريات الودية أيضًا، ولكن مشاركته في اللقاءات الرسمية ستفيده بشكل كبير.

واشار:مركز حراسة المرمى أن هناك دائمًا صعوبة في مشاركة الحارسين الثاني والثالث، ولكن جميع حراس الأهلي أثبتوا أنهم جديرون بوجودهم في القلعة الحمراء.

واتم:محمد الشناوي وعلي لطفي في التأهيل خلال الفترة الحالية، ومن أول يوم لي مع الأهلي أعمل على ترسيخ فكرة أن المباراة المقبلة هي الأهم فقط لتشغل تفكير اللاعبين، واليوم نجني ثمار ذلك.

 

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

 

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.

 

 

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة مصطفى شوبير في مباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، كولر يحقق انتصاره رقم 34 مع الأهلى

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

عماد النحاس الأهلي طلائع الجيش مباراة الاهلي وطلائع الجيش الأهلى وطلائع الجيش

مواد متعلقة

طبيب الأهلي يتحدث عن إصابة مصطفى شوبير في مباراة طلائع الجيش

الدوري المصري، كولر يحقق انتصاره رقم 34 مع الأهلى

الدوري المصري، الأهلى يصل للهدف 44 بالموسم الحالي بعد الفوز على الطلائع

الأهلي يفوز على طلائع الجيش بثنائية أفشة والسولية

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

الأمن يكشف حقيقة إعلان سيدة عن بيع مخدر الشابو عبر الفيس بوك في دمياط

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية