عماد النحاس ينتقد رش الملعب بالمياه قبل مباراة الأهلي

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن رش ملعب المباراة بكثير من المياه يخدم النادي الأهلي لأن لاعبيه معتادون علي ذلك.

واكد النحاس عقب المباراة: "لسنا مسؤولين عن رش الملعب بالمياه ولا نخوض المباريات على ملعب بأرضية مبللة لكن لاعبي الأهلي معتادون على هذا الأمر".

واكد مدرب طلائع الجيش أن فريق الأهلي أكثر جاهزية من فريق طلائع الجيش، معربا عن حزنه للخسارة أمام الأهلي بثنائية في الدوري المصري الممتاز.

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مباراة الاهلي وطلائع الجيش

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

كولر

الدوري المصري، شدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعلم صعوبة المباراة، وأخذنا وقتًا للدخول في اللقاء خلال الشوط الأول وتحسن الأداء في الفترة الثانية بتسجيل أفشة الهدف الأول".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي يعاني من تورم في العين وقطع فوقها إثر الكرة المشتركة مع لاعب طلائع الجيش، وغدًا سيخضع لفحوصات طبية".

وأكمل: مصطفى شوبير من بداية الموسم يظهر في المران بمستوى مميز والمباريات الودية أيضًا، ولكن مشاركته في اللقاءات الرسمية ستفيده بشكل كبير.

واشار:مركز حراسة المرمى أن هناك دائمًا صعوبة في مشاركة الحارسين الثاني والثالث، ولكن جميع حراس الأهلي أثبتوا أنهم جديرون بوجودهم في القلعة الحمراء.

واتم:محمد الشناوي وعلي لطفي في التأهيل خلال الفترة الحالية، ومن أول يوم لي مع الأهلي أعمل على ترسيخ فكرة أن المباراة المقبلة هي الأهم فقط لتشغل تفكير اللاعبين، واليوم نجني ثمار ذلك.

الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى فى جميع البطولات

ويعد الفوز على فريق طلائع الجيش هو الانتصار رقم 34 لكولر مع الأهلى خلال ال خلال ال44 التى قاد فيها الفريق الأحمر بجميع البطولات حيث فاز في 34 مباراة وتعادل في ست مباريات وخسر في أربع مباريات بواقع 23 مباراة بالدوري الممتاز، و12 مباراة ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراتين في كأس السوبر المحلي، وثلاث مباريات في كأس مصر وأربع مباريات في بطولة كأس العالم للأندية.