السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

أصيب بالاكتئاب، التصريح بدفن جثة مريض ألقى بنفسه من شرفة منزله بالطالبية

مريض ألقى بنفسه من
مريض ألقى بنفسه من شرفة منزله، فيتو

أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة شاب القى بنفسه من شرفة منزله بالطابق الخامس في منطقة الطالبية بالجيزة، بعد معاناته من مرض السرطان، وطلبت تحريات المباحث. 

كما أمرت بالاستماع لأقوال شهود العيان وأسرة الشاب، واستعانت بكاميرات المراقبة بالمنطقة لتفريغها للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات.

إلقاء شاب نفسه من شرفة المنزل

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على جثة أمام أحد العقارات في الطالبية، وبالانتقال والفحص تبين سقوط شاب عشريني من شرفة منزله، وبسؤال أسرته أفادوا بمعاناته من السرطان ودخل في نوبة اكتئاب على إثرها ألقى بنفسه من الشرفة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه. 

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها. 

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية

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