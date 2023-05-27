اعترافات عامل صيدلية تحرش بطفلة في العجوزة

تولت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة تحرش عامل بإحدي الصيدليات الشهيرة بمنطقة العجوزة بطفلة خلال توصيله طلبا داخل العقار محل سكن المجني عليها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة 11 عاما تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، في العجوزة، قابلت عامل دليفري لصيدلية "داخل الأسانسير" يبلغ من العمر ١٦ سنة، أثناء توصيل طلب بذات العقار، وتحرش بها، ملامسا أجزاء من جسدها.

وأقر المتهم بأن سبب دخوله إلي العقار توصيل طلب من الصيدلية عمله لأحد سكان العقار، واعترف بارتكاب الواقعة وتحرشه بالطفلة.

تفاصيل القبض علي المتهم

وكان المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من "هنادي ع م إ" 48 سنة ربة منزل، تحمل جنسية إحدى الدول، وبرفقتها نجلتها "تيسير م ب س" 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي، تحمل نفس جنسية والدتها، ومضافة علي بطاقة لجوء والدتها، مفاداه تضررها من "شحاتة ن ش ع" 16 سنة طالب بمدرسة ثانوي تجاري، وعامل بأحد الصيدليات الشهيرة لقيامه بالتحرش بنجلتها سالفة الذكر.

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وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة الرائد أحمد فاروق معاون أول مباحث قسم شرطة العجوزة، وتم اقتياده إلي ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.