موعد مباراة يانج أفريكانز ضد اتحاد الجزائر في ذهاب نهائي الكونفدرالية

يستضيف فريق يانج أفريكانز التنزاني نظيره اتحاد الجزائر، غدا الأحد، على الملعب الوطني مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة يانج أفريكانز واتحاد الجزائر بذهاب نهائي الكونفدرالية

وتنطلق مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بين يانج أفريكانز التنزاني ونظيره اتحاد الجزائر، في الرابعة عصر غدا الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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حكام نهائي الكونفدرالية بين يانج أفريكانز واتحاد الجزائر

ويدير لقاء الذهاب المقرر له غدا الأحد، في تنزانيا، طاقم تحكيم يضم: الكونغولي جان جاك نجامبو ندالا (حكم ساحة)، الجنوب أفريقي زاكيلي سويلا والكونغولي أوليفر سافار (مساعدين)، والموريتاني أحمد اميتهاز (حكم رابع)، والكيني بيتر كاماكو (حكم فيديو)، والجنوب إفريقي أكونا ماكلاما، والسوداني محمد إبراهيم (مساعدان حكم فيديو).

بينما يدير لقاء الإياب المقرر في الجزائر يوم 3 يونيو المقبل بملعب 5 يوليو، كل من: الموريتاني بيدا دحان (حكم ساحة)، الأنجولي جيرسون سانتوس والموزمبيقي أرسينيو مارينجولا (مساعدان)، السوداني محمود إسماعيل (حكم رابع)، المصري محمود عاشور (حكم فار)، ومحمد عادل ومحمود أبو الرجال (مساعدان حكم فار).

زيادة جوائز دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، تغيير الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لهذا الموسم.

ومن المنتظر أن تكون الجوائز بعد التعديل الجديد على النحو التالي:

دوري أبطال أفريقيا

-البطل يحصل على 4 ملايين دولار

-الوصيف يحصل على 2 مليون دولار.

- الخاسر لنصف النهائي يحصل على مليون و200 ألف دولار وربع النهائي يحصل على 900 ألف دولار.

-‏أصحاب المركز الثالث والمركز الرابع في دور المجموعات يحصلون على 700 ألف دولار.

الكونفدرالية

-يحصل البطل على 2 مليون دولار.

-الوصيف يحصل على مليون دولار.

-الخاسر لنصف النهائي يحصل على 750 ألف دولار وربع النهائي 550 ألف دولار.

-يحصل الثالث والرابع دور المجموعات في الكونفدرالية على 400 ألف دولار.