برونو سافيو يتصدر توتير بعد عودته للمشاركة مع الأهلي، ومتابعون: لمسته حلوة ويستحق فرصة

دشن مشتخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج جديد حمل اسم “برونو سافيو” لاعب النادي الأهلي، وذلك بعد عودته للمشاركة مرة أخرى في المباريات مع الفريق الأول لكرة القدم في المارد الأحمر.

فوز الأهلي على طلائع الجيش

وشارك “برونو سافيو” لأول مرة منذ فترة في فوز الأهلي على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة، أمس الجمعة، على استاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري.

هاشتاج برونو سافيو

وجاء الهاشتاج ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا على تريند مصر وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة مشجعى النادي الأهلي، الذي أكدوا على أن اللاعب البرازلي ظهر بشكل جيد خلال الدقائق التي شارك فيها في المباراة.

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وقال “ياسر محسن”:"علي فكرة برونو سافيو كان كويس في الدقايق اللي لعبها".

وقال “حسام على”:" برونو سافيو عمل شكل للفريق في الـ٥ ق اللي نزلهم".

وأضاف “سالم الشناوي”:"مبسوط جدا بنزول برونو سافيو الملعب.. لعيب لمسته حلوة ويستحق ياخد فرصة".

تعليق برونو سافيو على مشاركته مع الأهلي

وأبدى البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي سعادته بالعودة مرة أخرى للمشاركة رفقة الكتيبة الحمراء في مباراة طلائع الجيش، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سافيو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أشكر كل الجماهير على رسائل الترحاب والود، سعيد بعودتي إلى الملاعب مرة أخرى، وأتمنى أن أرد كل هذه المشاعر".

وشارك سافيو بديلًا في مباراة الأهلي وطلائع الجيش، بعد فترة غياب دامت لأكثر من 4 أشهر، على الرغم من انطلاقته القوية بعد التعاقد معه في الصيف الماضي وتسجيله هدفًا أمام الزمالك خلال مباراة السوبر المصري قبل الماضية.

ونجح محمد مجدي أفشة في تسجيل هدف الأهلي الأول من تسديدة صاروخية فشل حارس طلائع الجيش في التصدي لها لتمنح الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 46.

ضاعف عمرو السولبة النتيجة لصالح الأحمر في الدقيقة 90 من ركلة جزاء لم يجد صعوبة في إسكانها الشباك، بعدما لمس محمد سمير الكرة بيده في منطقة الجزاء، ليتعرض للطرد بعدها.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 59 في صدارة جدول المسابقة، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز الـ17.