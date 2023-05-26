السبت 27 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم.. أزمة أبناء حسن الأسمر بسبب الميراث.. نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه.. ومحمد رمضان يرقص على الدي دجي

زوجة حسن الأسمر،
زوجة حسن الأسمر، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الاحداث الفنية الهامة ومن أبرزها كـ الآتي:

زوجة حسن الأسمر لـ"فيتو":" عيالي عاوزين حقهم في الميراث من أخوهم هاني

كشفت “لبنى” الزوجة الثالثة للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر تفاصيل خلافها مع هاني حسن الأسمر بشأن الميراث، وذلك بعد تصدرها التريند خلال الأيام القليلة الماضية،  قائلة:" أنا عاوزة أوضح بعض الأمور ومش أنا اللي بطالب بحاجة".

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

احتفل يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني اليوم بحفل زفافه وسط الأقارب والأصدقاء المقربين في إحدى الكنائس.

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وخطف العروسان الأنظار ممن حولهم حيث ارتدى يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانا أبيض أنيقا.

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة

قال المخرج محمد سامي، خلال برومو حلقته وزوجته الفنانة مي عمر، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج"صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "بربي عندي في البيت نمور وأسود ".

وأشار محمد سامي: "مي عمر قبل ما تنام بنصف ساعة لازم تكون مقموصة، وتحب تقعد في مكانها 4 ساعات".

نجل شقيق عبد الحليم حافظ لـ"فيتو": أغنية عمرو دياب بصوت العندليب إساءة لتاريخه

أعرب محمد شبانة نجل شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ،عن غضبه، بعدما استمع لإحدى أغاني عمرو دياب بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي   قائلا:" دلوقتي في حد كان عامل أغنية لعمرو دياب علي صوت "حليم"، مؤكدا أن هذا يعد إساءة لتاريخ العندليب، لذلك أنا أعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

قائمة أبطال الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6

كشفت  منصة "شاهد" الرقمية عن استعدادها لعرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل" عنبر 6".
وتقدم النجمة الأردنية صبا مبارك  الموسم الثاني لمسلسل (عنبر 6).. وهو العمل الذي يقدم قصص عدد من النساء السجينات والتي تحمل كل منهن  قصة وحكاية أوصلت بها إلى هذا المصير، وكيف يمكن أن تصارع من أجل سلامتها الجسدية والنفسية. 

محمد رمضان يرقص على "الدي دجي" في كواليس فيلم ع الزيرو

فاجأ النجم  محمد رمضان الجمهور بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بشخصية “حمزة دراجون” التي يؤديها في فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام

لفتة خاصة من أحمد فهمي لـ بيومي فؤاد في فيلم مستر X

حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم لفتة خاصة مميزة للفنان الكوميدي بيؤمي فؤاد، إذ قام بوضع اسم الأخير قبل اسمه وزوجته رغم كونهما أبطال العمل. 

وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي  لـ فيلم  مستر X  بطولة الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، وتقرر طرحه  يوم 20 يوليو بالسينمات المصرية والعربية.

 

أنس حسن الأسمر لـ"فيتو": أبويا كان عنده أملاك وأخويا هاني قالي مالكش حاجة عندي

كشف أنس  حسن الأسمر الأبن الأصغر للمطرب الراحل حسن الأسمر من زوجته الثالثة  المغربية “لبني”،  تفاصيل خلافه  مع شقيقه الأكبر هاني حسن الأسمر بشأن أزمة  ميراث والدهما والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

و قال “أنس”:" بداية  القصة أني في  آخر أيام والدي كنا  مقيمين  في إيجار وليس ملك  لأن حالته المادية كانت ليس على ما يرام.

و أضاف “أنس” خلال لقائه مع “فيتو”:"  والدي  لما  توفى عودنا  إلى المغرب بلد والدتي،   وظلينا  هناك عامين  ولم نحتاج لشئ ولكن بعد مرور العامين كنا عاوزين ننزل مصر علشان نشوف أخواتنا  اللي هناك.

حسن الاسمر اخبار الفن الفنان ماجد الكدواني مسلسل عنبر 6

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