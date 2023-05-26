محمد رمضان يرقص على "الدي دجي" في كواليس فيلم ع الزيرو

فاجأ النجم محمد رمضان الجمهور بنشر مقطع فيديو ظهر فيه بشخصية “حمزة دراجون” التي يؤديها في فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المبارك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

محمد رمضان في فيلم ع الزيرو

و ظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره وهو يرقص على موسيقى الدي جي في كواليس فيلمه الجديد “ ع الزيرو” المقرر عرضه في عيد الأضحي المقبل.

وكان الفنان محمد رمضان نشرعبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو أثناء تواجده بمدينة المنصورة في وقت سابق لتصوير بعض المشاهد الخارجية من فيلم “ ع الزيرو ” الذي يجمعه بالفنانة نيللي كريم لأول مرة.

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ظهر الجمهور وهو يحاصر سيارة رمضان أثناء دخوله موقع التصوير بكورنيش النيل هناك، كما حرص رمضان على مقابلة الجمهور وسلم على بعض الحضور.

وعلق محمد رمضان على مقطع الفيديو قائلا: “ النهاردة من تصوير فيلم #ع_الزيرو في مدينة المنصورة الحبيبة ربنا يديم الحب .. إن شاء الله ميعادنا عيد الأضحى ومكاننا السينما.. ثقة في الله اكتساح ”.

ونشر الفنان محمد رمضان صورًا له برفقة الفنانة نيللي كريم من كواليس فيلمه الجديد، وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك.

وعلق محمد رمضان على الصور عبر صفحته على فيس بوك قائلًا: السينما مكاننا وعيد الأضحى ميعادنا، حمزة وشهرته دراجون أجمد دي جي في مصر ومريم ويوسف، حكايتهم جديدة لانج هتعرفوها في فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل إنتاج العدل جروب، ثقة في الله بركان نجاح".

ومؤخرا انضم الفنان خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.

أبطال فيلم ع الزيرو

وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.