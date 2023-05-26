السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

لفتة خاصة من أحمد فهمي لـ بيومي فؤاد في فيلم مستر X

مسترX، فيتو
مسترX، فيتو

حرص الفنان أحمد فهمي على تقديم لفتة خاصة مميزة للفنان الكوميدي بيؤمي فؤاد، إذ قام بوضع اسم الأخير قبل اسمه وزوجته رغم كونهما أبطال العمل. 

وكشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي  لـ فيلم  مستر X  بطولة الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، وتقرر طرحه  يوم 20 يوليو بالسينمات المصرية والعربية.

فيلم  مستر EX 

و طرحت الصفحة الرسمية لشركة المنتج أحمد السبكي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، البوستر الرسمي لفيلم  مستر إكس. 

 

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وظهر أحمد فهمي في البوستر مرتديًا بذلة حمراء وإلى جانبه ببغاء، والفيلم من إنتاج: أحمد السبكي، إشراف عام: خالد السبكي، سيناريو وحوار: أحمد عبد الوهاب - أمجد الشرقاوي، إخراج: أحمد عبد الوهاب.

 

مسلسل سفاح الجيزة

كما يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.. والعمل من بطولة الفنان أحمد فهمي. باسم سمرة وركين سعد وحنان يوسف، من تأليف محمد صلاح العزب، وقام بكتابة السيناريو والحوار ورشة إنجي أبو السعود وعماد مطر، حيث استغرق كتابته عامين ونصف، والمسلسل من إخراج المسلسل المخرج هادي الباجوري.

 
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