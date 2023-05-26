محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

قال المخرج محمد سامي، خلال برومو حلقته وزوجته الفنانة مي عمر، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ببرنامج"صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي":"بربي عندي في البيت نمور وأسود ".



مشكلة مي عمر

وأشار محمد سامي:"مي عمر قبل ما تنام بنصف ساعة لازم تكون مقموصة، وتحب تقعد في مكانها 4 ساعات".



موعد حلقة محمد سامي ومي عمر

ويحل محمد سامي برفقة زوجته الفنانة مي عمر، ضيوفا علي الفنانة والإعلامية اسعاد يونس، ببرنامج “صاحبة السعادة” الإثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً

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في وقت سابق، قالت الفنانة مي عمر: "اللى عايز يتجوز جوازة تانية لازم يعرف مراته وتكون هي موافقة ولو اتجوز في السر يبقى غلطان".

موقف مي عمر من الزواج السري



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان بقناة "دي إم سي": "اللى مش عاجباه مراته ميتجوزش عليها في السر ولكن ينفصلوا في هدوء".





المرأة المريضة في عين مي عمر



وتابعت: "الست اللى تتجوز في السر وتروح تقول لمراته سبيلي جوزك دي مريضة أوي، ومعتقدش إن فيه ست عاقلة تعمل كده".





في تصريحات سابقة، كشفت الفنانة مي عمر، عن موقفها من الشخصية التي جسدتها في مسلسل "علاقة مشروعة" مع الفنان ياسر جلال، ودورها في خطف الرجل من زوجته وزواجه عرفيا.

موقف مي عمر من الزواج العرفي





وقالت مي عمر خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي": "الزواج العرفي رسميًّا مشروع، لكنه اجتماعيًّا غير مشروع".



مشكلة مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة





وأضافت مي عمر:"أنا كان عندي مشكلة في الدور لما قرأت السيناريو قلت لياسر جلال دي هتتكره جدا وأنا مش حباها فقال لي بالعكس لازم تغيري، فقلت له أنا شخصية الست اللى بتخطف الراجل من مراته وعياله بكرهها جدا".

دور مي عمر في مسلسل علاقة مشروعة



وتابعت: "لما بدأت أمثل شخصية بثينة في المسلسل بقيت أبرر ليها خطف ياسر جلال من زوجته وأبنائه، ومفيش شخص بيعمل حاجة شر شايف نفسه إنه شرير".

وقالت الفنانة مي عمر: "أرفض مشاركة غادة عبد الرازق بطولة أي عمل فني بسبب خلافها مع زوجي المخرج محمد سامي".



خلاف مي عمر وغادة عبد الرازق



وتابعت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق وخلافنا موضوع قديم".



مشكلة مي عمر مع غادة عبد الرازق



وأضافت: "لازم يبقى فيه كيميا بين الممثلين علشان يعرفوا يعملوا شغل حلو، ومعتقدش أنا وغادة نعمل شغل حلو علشان كان فيه خلاف قديم وبسببه مش هنشتغل مع بعض".



تعرض مي عمر للظلم

