السبت 27 مايو 2023
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ثقافة وفنون

قائمة أبطال الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6

عنبر6،فيتو
عنبر6،فيتو

كشفت  منصة "شاهد" الرقمية عن استعدادها لعرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل" عنبر 6".

 

مسلسل عنبر 6

وتقدم النجمة الأردنية صبا مبارك  الموسم الثاني لمسلسل (عنبر 6).. وهو العمل الذي يقدم قصص عدد من النساء السجينات والتي تحمل كل منهن  قصة وحكاية أوصلت بها إلى هذا المصير، وكيف يمكن أن تصارع من أجل سلامتها الجسدية والنفسية. 

 

ويأتي المسلسل من بطولة صبا مبارك، آيتن عامر، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد على،  معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

 

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صبا مبارك 

وفي سياق آخر، كانت الفنانة الأردنية صبا مبارك كشفت عن سر إتقانها للهجات العربية المختلفة، حيث أكدت أنها ولدت في الرياض وعاشت في القاهرة والأردن وسوريا وتزوجت من تونسي وهذا هو سر اتقانها للهجات المختلفة.

 

وتابعت: "أنا بحس إني أعرف أضبط لهجة، وأحس الموسيقى، وأشوف الناس وأراقبهم كويس جدًّا، فأحب اتفرج على دا دائمًا، وأنا بعرف أتحرك في أكثر من مجتمع عربي لأني عشت واختلط به، ودي نعمة كبيرة من ربنا".

 

وعن مشاركتها في "بنتين من مصر" أكدت الفنانة الأردنية خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع على فضائية “dmc”: "كانت مجازفة لي في الوقت اللي ما كانش حد يعرفني في مصر، وبحب الأعمال الفنية التي تتناول حياة أهل الصعيد، بحب الدراما الصعيدية جدًّا، لهجة ساحرة، فيها صدق وحرارة واندفاع، مع أني هلس بس محتاجة فرصة، والمخرج طارق الجنايني في فيلم حكايات بنات أعطانا فرصة الارتجال ونكون علاقات حقيقية تظهر على الشاشة، وكنا 4 بنات عايشين في أوضة واحدة وبنتناقش وهنرج براحتنا ".

 

وأكدت الفنانة الأردنية صبا مبارك: "أنا بقرأ كتير جدًّا، أدب ورواية وعلم نفس وسياسة وعلوم إنسانية، لأن القراءة بالنسبة لي بتخليني أشوف المشهد بشكل مختلف، أنا بحب الشخصيات التاريخية والخيالية واشتغلت مسرح كتير في الجامعة".

 

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سلوى محمد علي آيتن عامر مسلسل عنبر 6 منصة شاهد صبا مبارك

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