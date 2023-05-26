الجمعة 26 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

حفل زفاف يوسف ماجد
حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

احتفل يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني اليوم بحفل زفافه وسط الأقارب والأصدقاء المقربين في إحدى الكنائس.

 

وخطف العروسان الأنظارممن حولهم حيث ارتدي يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانا أبيض أنيقا.

 

وكانيوسف ماجد الكدواني  نجل الفنان ماجد الكدواني  قد تصدر  ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك عقب انتشار صور على السوشيال ميديا، بشكل واسع، وأكد البعض أنها من ليلة حنته..

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حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

وعلى الجانب الآخر ظهر النجم ماجد الكدواني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة من بطولة الفنانة أمينة خليل والممثل الكبير محمد شاهين.

ولعب الفنان ماجد الكدواني دوره في الواقع كضيف في "البودكست" أو البرنامج الإذاعي الخاص بنادين التي تؤديها الممثلة أمينة خليل.

 

تحدث ماجد الكدواني عن أول مرة عرف بها عن حمل زوجته سنة ١٩٩٥م حيث كان يعمل حينها في المسرح بمرتب ١٥٠ جنيهًا وشرح حالة الرعب التي تملكته لحظة سماعه الأخبار السعيدة.

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

مسلسل الهرشة السابعة

ويناقش مسلسل الهرشة السابعة عددًا من القضايا المهمة منها فكرة انفصال الزوجين بعد السنة السابعة.

قصة مسلسل الهرشة السابعة

كما سلط مسلسل الهرشة السابعة الضوء على المشاكل الزوجية المختلفة والأضرار التي تترتب عليها، والعمل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

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