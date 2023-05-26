نجل شقيق عبد الحليم حافظ لـ"فيتو": أغنية عمرو دياب بصوت العندليب إساءة لتاريخه

أعرب محمد شبانة نجل شقيق العندليب الراحل عبد الحليم حافظ،عن غضبه، بعدما استمع لإحدى أغاني عمرو دياب بصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي قائلا:" دلوقتي في حد كان عامل أغنية لعمرو دياب علي صوت "حليم"، مؤكدا أن هذا يعد إساءة لتاريخ العندليب، لذلك أنا أعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مميزات وعيوب تقنية الذكاء الإصطناعي

و أضاف "شبانة" في تصريح خاص لـ"فيتو":" ومن ناحية الذكاء الاصطناعي كل تكنولوجيا لها عيوب ولها مميزات، ونحن من المفترض أن نستفيد من المميزات ونبتعد عن العيوب.

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شروط أسرة عبد الحليم حافظ لطرح أغنية بالذكاء الاصطناعي

وأكمل:" في حالة عبد الحليم نحن لن نصنع أغاني إلا إذا الجمهور طلب ذلك، وأصلا جمهور العندليب لديه تشبع من أغاني عبد الحليم حافظ وهو غني كل شيئ وأعماله ستظل موجودة دائما مع الجمهور.

وفي حالة طلب الجمهور بأن يتم طرح أغنية بصوت العندليب عبد الحليم حافظ وقتها سنحاول أن تظهر للنور شيء يليق بقيمته وتاريخه ، ولكن إذا كان الأمر صعبا فلا يمكن أن نفعل ذلك مطلقا.

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن إتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة

وفي وقت سابق أكدت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمي صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا يسيء لتاريخ العندليب.

وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، في بيان لـ الأسرة، جاء نصه: تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتركيبه على أغنيات حديثة، وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء، وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل، لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ.

عبد الحليم حافظ وعمرو دياب، فيتو

وأضاف نجل شقيق العندليب: ومن ثم فأي شخص أوجهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل، ستتعرض للمسائلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة إجراءات القانون الرادعة، فصوت عبد الحليم ملك خالص، لأسرته دون غيرها، وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة.

قال أيضًا نجل شقيق العندليب: وإذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية، في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة، والحرفية والتقنية لامتاع عشاق العندليب الأسمر، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا.. والله ولي التوفيق.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت أسرة أم كلثوم تقديمها بلاغًا، ضد الفنان والملحن عمرو مصطفى بعد أن أعلن الأخير إعادته تقديم أغاني أم كلثوم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل.

على الجانب الأخر، كان كشف الموسيقار حلمي بكر، عن السبب الحقيقي لوفاة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قائلا:"أنا لحنت لعبد الحليم حافظ ست أغنيات ولكن المرحلة التي التقيت بها بعبدالحليم كانت المرحلة المرضية المتفاقمة له، وليلة سفره في الرحلة اللي مرجعش منها كنت معاه لحد ما ركب الطائرة وكلمني قبل ما يموت بأربعة أيام قال لي أنا بقيت كويس يا حلمي وابدأ اشتغل في أغنية جديدة".



وتابع بكر خلال لقاء له في برنامج "يلا نحلم" المذاع على فضائية الحدث اليوم:" بالليل كان الدكتور المصري المتخصص قال يعتبر كلينيكا مات، وبعد أربعة أيام أعلن عن وفاته نتيجة إن الدكتور حب أن يغوص بالمنظار وكان سميك في المعدة لمنع تنافر الأوردة فخدش وريد منهم نزف وحب يحط له بالونة لمنع النزيف فاتخنق منها ومات".



وتابع: "فعبدالحليم مات في عمره وفي ميعاده لأنه لو عاش لغاية دلوقتي كان موته هيبقى انتحار".

وولد المطرب والفنان عبد الحليم حافظ في 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، واسمه الحقيقي عبد الحليم على شبانة، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفي والده ليعيش اليتم من جهة الأب والأم ليعيش بعدها في بيت خاله متولي عماشة.

والتحق بمعهد الموسيقى العربية قسم التلحين عام 1943 وحين التقى بالفنان كمال الطويل، كان عبد الحليم طالبا في قسم تلحين، وكمال في قسم الغناء والأصوات، ودرسا معا في المعهد حتى تخرجهما عام 1948، وعمل عبد الحليم مدرسًا للموسيقى بمدرسة البنات بطنطا ثم الزقازيق وأخيرا بالقاهرة ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية عازفا على آلة الأوبوا عام 1950 براتب 15 جنيها فى الشهر.

تقابل مع مجدي العمروسي في 1951 في بيت مدير الإذاعة في ذلك الوقت الإذاعي فهمي عمر فى وجود الإذاعي حافظ عبد الوهاب الذي اعجب بصوته وقدمه الى الاذاعة وسمح له باستخدام اسمه "حافظ" بدلا من شبانة.

أُجيزعبد الحليم حافظ كمطرب في الإذاعة بعد أن قدم قصيدة "لقاء" كلمات صلاح عبد الصبور لحنها كمال الطويل عام 1951، وبدأ بعدها يشق طريقه الى الميكروفون بعد أن التقى محمد الموجى.

جسر التنهدات

ويحكى عبد الحليم حافظ فى مذكراته التى نشرها جليل البندارى باسم "جسر التنهدات" عن بداياته قال فيها:

كان يوم أول حفلة سأظهر بها على المسرح القومى بكامب سيزار بالاسكندرية صعدت المسرح وكان المعلم صديق متعهد الحفلة، وقفت وركبى مخلخلة وبجوارى محمد الموجى يعزف على العود وأحمد فؤاد حسن فى الفرقة، وكمال الطويل يجلس فى الصف الأول أمامى.