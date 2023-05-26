موسكو تحتج على تصريحات مسئول أمريكي بشأن الضربات على روسيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية في موسكو دبلوماسيين أمريكيين، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الضربات على روسيا، ومن ضمنها القرم، وبيلجورود.

وقالت الوزارة: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيكون له رد حاسم".

شبه جزيرة القرم، ومقاطعة بيلجورود

وأوضحت الوزارة أن سوليفان، على حد قوله، وافق على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود.

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وأضافت وزارة الخارجية: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال العدائية للولايات المتحدة، التي أصبحت منذ فترة طويلة طرفًا في الصراع، قد أغرقت العلاقات الروسية الأمريكية في أزمة عميقة وخطيرة، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة

ووصف دبلوماسيون روس تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن لا تشجع مثل هذه الهجمات على روسيا بأنها كاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لهذه الأغراض.

جزيرة القرم ليست أرضا روسية

يوم الأحد الماضي، قال سوليفان إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم ليست أرضا روسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أعلن في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسئولة وموسكو ستجد الطريقة المناسبة لمنع حدوث ذلك.

القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

وقال ريابكوف للصحفيين: "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومحاولات عرض الأمر بطريقة مختلفة وتهديده تأكيد آخر على مسار واشنطن التصعيدي غير المسئول".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية "سنجد طريقة لمنع تنفيذ مثل هذه التهديدات وسيتم ضمان سلامة الأراضي الروسية".

تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم بنظره أراضي أوكرانية.

من جانب آخر، قالت زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني، مارين لوبان، إن استفتاء عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 كان شرعيا وقانونيا، وفق رغبة سكانها، مشيرة إلى أنها كانت روسية لمدة قرنين، وأصبحت أوكرانية لمدة 60 عاما، لأن ديكتاتورا ما سلمها لكييف لتحقيق أهوائه الخاصة.

إعادة ضم جمهورية القرم إلى روسيا

وأوضحت لوبان أنها زارت شبه جزيرة القرم، وأتيحت لها الفرصة للتواصل مع مواطنيها، الذين تربطهم علاقات عميقة بروسيا وشعبها، أكبر مما هو الحال مع أوكرانيا، وبعد إعادة ضم جمهورية القرم إلى روسيا لم يخرج لاجئ واحد من هناك بحثا عن الأمان والاستقرار.

ونوهت بأنه كان بإمكان الهيئات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، إعادة تنظيم استفتاء ثان للتأكد من إرادة مواطني الجمهورية، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مسألة القرم أغلقت، ولا مجال للنقاش فيها، وفقا لوكالة "نوفوستي".

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