الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

موسكو تحتج على تصريحات مسئول أمريكي بشأن الضربات على روسيا

وزارة الخارجية الروسية،
وزارة الخارجية الروسية، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الروسية في موسكو دبلوماسيين أمريكيين، وأبلغتهم احتجاجها على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الضربات على روسيا، ومن  ضمنها القرم،  وبيلجورود.

وقالت الوزارة: "لقد حان الوقت لواشنطن لتعلم أن أي شكل من أشكال العدوان ضد روسيا سيكون له رد حاسم".

شبه جزيرة القرم،  ومقاطعة بيلجورود

وأوضحت الوزارة أن سوليفان، على حد قوله، وافق على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلجورود.

-إعلانات-

وأضافت وزارة الخارجية: "أكد الجانب الروسي أن الأعمال العدائية للولايات المتحدة، التي أصبحت منذ فترة طويلة طرفًا في الصراع، قد أغرقت العلاقات الروسية الأمريكية في أزمة عميقة وخطيرة، محفوفة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها".

 الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة

ووصف دبلوماسيون روس تصريحات مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن لا تشجع مثل هذه الهجمات على روسيا بأنها كاذبة. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة تزود كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية لهذه الأغراض.

جزيرة القرم ليست أرضا روسية

يوم الأحد الماضي، قال سوليفان إن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم ليست أرضا روسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد أعلن في تعليق على تصريح جيك سوليفان، إن القرم جزء من روسيا والتهديدات الأمريكية غير مسئولة وموسكو ستجد الطريقة المناسبة لمنع حدوث ذلك.

القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

وقال ريابكوف للصحفيين: "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا ومحاولات عرض الأمر بطريقة مختلفة وتهديده تأكيد آخر على مسار واشنطن التصعيدي غير المسئول".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية "سنجد طريقة لمنع تنفيذ مثل هذه التهديدات وسيتم ضمان سلامة الأراضي الروسية".

تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان قد أعلن، يوم الأحد الماضي، أن واشنطن لا تسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة غربية لضرب الأراضي الروسية، لكن شبه جزيرة القرم بنظره أراضي أوكرانية.

من جانب آخر، قالت زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي اليميني، مارين لوبان، إن استفتاء عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014 كان شرعيا وقانونيا، وفق رغبة سكانها، مشيرة إلى أنها كانت روسية لمدة قرنين، وأصبحت أوكرانية لمدة 60 عاما، لأن ديكتاتورا ما سلمها لكييف لتحقيق أهوائه الخاصة.

 إعادة ضم جمهورية القرم إلى روسيا

وأوضحت لوبان أنها زارت شبه جزيرة القرم، وأتيحت لها الفرصة للتواصل مع مواطنيها، الذين تربطهم علاقات عميقة بروسيا وشعبها، أكبر مما هو الحال مع أوكرانيا، وبعد إعادة ضم جمهورية القرم إلى روسيا لم يخرج لاجئ واحد من هناك بحثا عن الأمان والاستقرار. 

البيت الأبيض: لا نمانع شن أوكرانيا هجمات على القرم بأسلحة أمريكية

الغرب يدعم أوكرانيا في الهجوم المضاد على روسيا.. تزويد كييف بمقاتلات F 16 يغير مسار الحرب.. وروسيا تحذر من الهجوم على القرم

ونوهت بأنه كان بإمكان الهيئات الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، إعادة تنظيم استفتاء ثان للتأكد من إرادة مواطني الجمهورية، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014، ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مسألة القرم أغلقت، ولا مجال للنقاش فيها، وفقا لوكالة "نوفوستي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

وزارة الخارجية الروسية موسكو مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان روسيا شبه جزيرة القرم نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة الأوكرانية مقاطعة بيلجورود

مواد متعلقة

الغرب يدعم أوكرانيا في الهجوم المضاد على روسيا.. تزويد كييف بمقاتلات F 16 يغير مسار الحرب.. وروسيا تحذر من الهجوم على القرم

روسيا تحذر من أي هجمات أوكرانية على القرم

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

الصور الأولى لسقوط لعبة الملاهي بالإسكندرية

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط لعبة بأحد ملاهي الإسكندرية

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

بث مباشر، مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية