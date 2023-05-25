الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

معركة جوية بين أمريكا وروسيا.. تفاصيل صدام القاذفات الاستراتيجية فوق بحر البلطيق

سو 35، فيتو
سو 35، فيتو

اعترضت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين أثناء محاولة اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتي "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك حدود دولة روسيا.

 

بحر البلطيق

وأوضح المركز أن الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B  أمريكيتان.

-إعلانات-

وأضاف بيان الوزارة، أن الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين، وأكدت الوزارة، أن المقاتلات الروسية، نفذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

 

اعتراض طائرتين تابعين لحلف الناتو

وفي واقعة مشابهة، أعلنت روسيا، في ال 15 من شهر مايو الجاري، أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق، متهمة إياهما بنية "انتهاك الحدود" الروسية.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تليجرام: "بعدما عادت الطائرتان العسكريتان الأجنبيتان أدراجهما من حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار".

وفي تفاصيل أكثر نقلتها وكالة "تاس" الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق رافقت طائرة ألمانية من طراز "أوريون آر-3سي" وطائرة أخرى من طراز "أتلانتيك -2" تابعة للبحرية الفرنسية فوق بحر البلطيق، ما منعهما من انتهاك حدود الدولة.

وقال المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، للصحفيين، اليوم الاثنين: "في 15 مايو 2023، رصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية فوق بحر البلطيق هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية، ولتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، تم إطلاق مقاتلة من طراز "سو-27" من طيران أسطول البلطيق".
 

وأضاف المركز أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية على أنها طائرة دورية "أوريون آر-3سي" تابعة للبحرية الألمانية، وطائرة دورية مضادة للغواصات "أتلانتيك -2" تابعة للبحرية الفرنسية، وبعد أن ابتعدت الطائرات الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.

روسيا تعلن اعتراض طائرتين لحلف الناتو فوق بحر البلطيق

سلاح الجو الألماني: اعتراض 3 طائرات روسية فوق بحر البلطيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبيية.

روسيا الولايات المتحدة بحر البلطيق وزارة الدفاع الروسية الجيش الأمريكي القوات الجوية الروسية

مواد متعلقة

روسيا تعلن اعتراض طائرتين لحلف الناتو فوق بحر البلطيق

سلاح الجو الألماني: اعتراض 3 طائرات روسية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البلطيق

لحظات رعب فوق البلطيق، مقاتلة روسية تعترض قاذفات نووية أمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل أوسوريو والتعاقد مع مدير فني جديد للزمالك

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية