الجمعة 26 مايو 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يستبعد نجاح أوكرانيا في استرداد الأراضي المفقودة

البنتاجون، فيتو
البنتاجون، فيتو

استبعد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أن تحقق أوكرانيا هدفها المتمثل فيما سماه "بإعادة أراضيها المفقودة".

وقال ميلي: "هناك بضع مئات الآلاف من القوات الروسية في مناطق أوكرانيا التي تحتلها روسيا، قد يكون هذا ممكنا عسكريا، ولكن ربما ليس على المدى القصير".

الجيش الأمريكي

وأكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن أي تقصير أمريكي محتمل في تسديد الديون سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش.

وأضاف ميلي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون هناك شك في أننا إذا تخلفنا عن السداد، ولم نتفق على سقف للديون، فإن ذلك سيكون له عواقب سلبية كبيرة للغاية على جاهزية ومعنويات وإمكانات الجيش الأمريكي، ناهيك عن تكاليف السمعة الدولية".

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الهجوم الأوكراني المضاد

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، أن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي طال انتظاره "سيبدأ قريبًا".

وقال بودانوف، في تصريحات صحفية، إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات  المقاتلة الغربية"، لكنه أكد أن "الوقت قد حان لطرد الروس"، بحسب تعبيره.

 

مدينة باخموت

جاءت تصريحات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بعد ساعات من إعلان نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، بأن القوات الأوكرانية، أحرزت تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي البلاد، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها.

 

العملية الروسية في أوكرانيا

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، الأربعاء الماضي إن روسيا ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا إما من خلال عمليتها العسكرية الخاصة أو من خلال وسائل أخرى.

وقال بيسكوف لتاس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستدرس إمكانية تجميد الصراع، إن روسيا “تأخذ فقط في اعتبارها استكمال عمليتها العسكرية الخاصة: ضمان مصالحها وتحقيق أهدافها إما من خلال العملية العسكرية الخاصة أو أي وسائل أخرى متاحة”.

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