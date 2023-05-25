قائمة الأسلحة الروسية القادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا، صرح الخبير العسكري والعقيد المتقاعد دانيال ديفيس بأن الطائرات الأمريكية من طراز "إف-16" سيتم تدميرها مثل الطائرات الأوكرانية من طراز "ميغ-29" إذا ما نقلت إلى ساحة المعركة.

جاء ذلك في لقاء له على قناة يوتيوب Judging Freedom للقاضي أندريو نابوليتانو، حيث تابع الخبير: "إن طائرة (إف-16) ليست طائرة خفية، ويمكن رؤيتها، وهي معرضة بشدة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس-300) و(إس-400)، ولهجوم طائرات (ميج-31) و(سو-35) الروسية".

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حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار ديفيس إلى أن المقاتلة الأمريكية، في حال نقلها من قبل دول غربية إلى أوكرانيا، لن يمكنها سوى حماية المجال الجوي فوق العاصمة الأوكرانية كييف فقط، لكنها ستدمر إذا ما تم استخدامها في الخطوط الأمامية أو في الهجوم المضاد.

ولخص العقيد السابق في الجيش الأمريكي وجهة نظره بأن هذه المقاتلات الأمريكية "سيتم تدميرها بنفس طريقة تدمير طائرات (ميج-29) الأوكرانية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر توريد طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من بين أولوياتها.

مقاتلات إف 16 هدف مشروع لروسيا

من جانبها، هددت روسيا بإسقاط طائرات إف-16 إذا ظهرت في أجواء أوكرانيا، وقال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي: إن مقاتلات "إف 16" ستكون هدفا مشروعا لموسكو في حال تزويد أوكرانيا بها.

وحذر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف من إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا مشيرا إلى أنه سيثير تساؤلات عن ضلوع حلف شمال الأطلسي في الصراع.

وقال المسؤول الروسي في تصريحات نشرت الاثنين على موقع السفارة على تطبيق تيليجرام: “لقد أخضعت واشنطن أعضاء مجموعة السبع بالكامل لسياستها الخاصة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا. علاوة على ذلك، شددت بقوة نهجها تجاه قضيتين مهمتين؛ إنني أتحدث عن الاستعدادات لإرسال مقاتلات F-16 إلى النظام في أوكرانيا، وكذلك الموافقة غير المشروطة على الهجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام أسلحة أمريكية وأسلحة غربية أخرى”.

وأضاف: "يعرف كل متخصص أنه لا توجد بنية تحتية لاستخدام طائرات F-16 في أوكرانيا، كما أن العدد المطلوب من الطيارين وموظفي الصيانة لمثل هذه الطائرات غير موجود أيضًا. ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو، التي يديرها "متطوعون" أجانب؟".

واستطرد: "يعرف كل متخصص أنه لا توجد بنية تحتية لاستخدام طائرات F-16 في أوكرانيا، كما أن العدد المطلوب من الطيارين وموظفي الصيانة لمثل هذه الطائرات غير موجود أيضًا. ماذا سيحدث إذا أقلعت المقاتلات الأمريكية من مطارات الناتو، التي يديرها "متطوعون" أجانب؟".

وختم بالقول: "أود أن أحذر ممثلي الإدارة من الأحكام الطائشة في شبه جزيرة القرم، خاصة فيما يتعلق بـ "مباركة" نظام كييف لشن هجمات جوية على شبه الجزيرة. اسمحوا لي أن أذكركم بأن الضربات على هذه الأرض تعتبر من قبلنا هجوما على أي منطقة أخرى من الاتحاد الروسي. من المهم أن تدرك الولايات المتحدة تمامًا الرد الروسي".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن طائرات إف -16

طائرة إف 16 تسمى Fighting Falcon وهي مقاتلة نفاثة أحادية المحرك، وقامت شركة General Dynamics Corporation التي هي الآن جزء من شركة لوكهيد مارتن بإنشائها للولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة أخرى.

ونشأت طائرة إف 16 في عام 1972 كمقاتلة أرض جو ذات وزن خفيف وه من الطائرات الفعالة من حيث التكلفة، وتتميز جميع النماذج الحالية بقدرة تحملها على جميع الأحوال الجوية، كما أنها فعالة للهجوم الأرضي، وقد تم أول تسليم لسلاح الجو الأمريكي في عام 1978.

فرقة الصقر المقاتل

دخلت طائرة إف 16 فرقة الصقر المقاتل في عام 1979، وقد تم تسليم آخر 2.231 مقاتلة من طراز طائرة اف 16 للقوات الجوية الأمريكية في مارس عام 2005، وقد قبلت الحكومة الأمريكية أول إصدار من F-16D في يناير 2009.

يبلغ طول الطائرة إف 16 46 قدمًا أي حوالي 15 مترًا، ويبلغ طول جناحيها 31 قدمًا أي حوالي 9.45 مترًا، وهي تعمل بمحرك توربيني واحد من طراز برات آند ويتني أو جنرال إلكتريك والذي يمكن أن يؤدي إلى توليد 23000 إلى 29000 رطل أي من 102 إلى 130 كيلو واط من الدفع، مما يسرع الطائرة إلى أكثر من ضعف سرعة الصوت، وتشمل على سلاح مدفع عيار 20 ملم بالإضافة إلى ملحقات تحت الأجنحة وجسم الطائرة ومجموعة كبيرة من القنابل والقذائف، مع حمولة قتالية نموذجية، وتزن طائرة إف 16 حوالي 23000 رطلًا.

وجعلت هذه المزايا والابتكارات الهيكلية والإلكترونية من طائرة إف 16 طائرة عالية القدرة، وقد تم بناؤها بموجب ترخيص في بلجيكا وهولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وهي أساس عمل مقاتلة FS-X اليابانية، وقد بيعت إلى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وقد أثبتت فعاليتها في القتال الجوي والهجوم البري في الكثير من الحروب والصراعات.

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