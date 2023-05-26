عقوبات أمريكية على رئيس مجموعة فاجنر الروسية في مالي

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس مجموعة فاجنر في مالي بدعوى أنَّ المجموعة العسكرية الروسية الخاصة تستخدم هذا البلد الأفريقي قناة لدعم حرب موسكو في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف يعمل عن قرب مع المسؤولين الماليين لتعزيز وجود "فاجنر" في مالي وأماكن أخرى في أفريقيا.

والمجموعة العسكرية التابعة لرجل الأعمال يفجيني بريجوجين المقرَّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنشر عناصر في مالي منذ العام الماضي لمساعدة المجلس العسكري الحاكم في البلاد في قضايا أمنية والبحث عن فرص عمل في مجال التعدين بعد انسحاب القوات الفرنسية.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: "ربما تحاول مجموعة فاغنر إخفاء جهودها للحصول على معدات عسكرية لاستخدامها في أوكرانيا، بما في ذلك العمل من خلال مالي ودول أخرى حيث تملك موطئ قدم".

ورجَّحت أنَّ فاجنر تستخدم وثائق مزورة لإخفاء عمليات شراء ألغام وطائرات مسيَّرة ورادارات وأنظمة مضادة لبطاريات الصواريخ ومن ثم نقلها لاستخدامها في أوكرانيا.

ووصفت الوزارة مالي بأنها مركز للتوسع الروسي في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة إن ماسلوف بصفته رئيسًا لمجموعة فاجنر في مالي "يرتِّب لقاءات بين بريجوجين ومسؤولين حكوميين من دول افريقية عدة".

كما اتُّهمت مجموعة "فاجنر" بالمشاركة في مجزرة ارتكبتها القوات المالية في منطقة "مورا" وذهب ضحيتها مئات الأشخاص العام الماضي.

ولم يذكر تقرير للأمم المتحدة حول المجزرة صدر في أوائل مايو اسم "فاجنر"، لكنَّه أورد أنَّ مقاتلين أجانب شاركوا في إعدام ما لا يقل عن 500 شخص خلال عملية ضدَّ المتشددين في "مورا" في مارس 2022.

لكنَّ مجموعة من الخبراء الأمميين اتهموا "فاجنر" في يناير بالتورّط في المجزرة.

وقال الخبراء "نحن قلقون من تعهد مجموعة فاجنر المتزايد والواضح للوظائف العسكرية التقليدية" في مالي.

وفي إجراء موازٍ، أدرجت الخارجية الأمريكية اثنين من المسؤولين العسكريين الماليين على القائمة السوداء هما الكولونيل مصطفى سانغاري والميجور لاسين توغولا، قائلة إنهما مسؤولان عن مجزرة "مورا".

وقال قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، الخميس، إن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا، وتسليم السيطرة إلى الجيش الروسي، بعد أيام من قوله إن قوات فاجنر استولت على المدينة المدمرة.

وزارة الدفاع الروسية

وذكر يفجيني بريجوجين، المليونير مالك فاجنر، في مقطع مصور نُشر على تطبيق ”تيليجرام” إن التسليم سيكتمل بحلول الأول من يونيو. فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية.

انسحاب فاجنر

ولم يتم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان انسحاب فاجنر من المدينة التي دمرها القصف قد بدأ بالفعل.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس الأربعاء، إن القتال العنيف مستمر داخل المدينة الواقعة شرق البلاد بعد معركة استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأحرز بريجوجين في باخموت انتصارًا ثمينا كانت روسيا تحتاجه بحسب مراقبين غربيين، بعدما فقدت العمليات العسكرية في أوكرانيا زخمها.

ويثار الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

الهجوم المضاد الأوكراني

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل، محذرا من أنه لا ينبغي توقعه على أنه "حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد".

وكتب بودولياك، على موقع تويتر، أن "العشرات من الأعمال المختلفة لتدمير ما وصفها بقوات الاحتلال الروسية، كانت تحدث بالفعل أمس، وتجري اليوم وستستمر غدا".

وخلال الحرب التي دامت 15 شهرا في أوكرانيا، قام قائد فاجنر مرارا وعلنا بانتقاد القيادة العسكرية الروسية، متهمًا إياها بعدم الكفاءة والفشل في إمداد قواته بالشكل المناسب أثناء قيادتهم لمعركة باخموت.

وعزز انخراط فاغنر في الاستيلاء على باخموت من مكانة بريجوجين، التي استخدمها لتوضيح آرائه الشخصية حول إدارة الحرب.

قال معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن ”بريجوجين... يستخدم التصور القائل بأن فاجنر مسؤولة عن الاستيلاء على باخموت للترويج لمستوى غير معقول من النفوذ على المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا”.

جاء تصريح بريجوجين الصريح عما سيفعله الأسبوع المقبل في باخموت بعد يوم من ابتعاده مرة أخرى عن خط الكرملين بشأن أوكرانيا.