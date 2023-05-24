هولندا تعتزم تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16

أكدت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرين في رسالة إلى البرلمان اليوم الأربعاء أن هولندا تريد تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16 المقاتلة في أقرب وقت ممكن.

تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16

وقالت أولونجرين إن التدريب سيكون بالتنسيق مع بلجيكا والدنمارك والمملكة المتحدة وإنه يمكن لدول أخرى الانضمام.

وأكد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 الغربية لن يجعل الحلف طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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وقال دبلوماسيون روس كبار يوم الاثنين إن إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا سيثير مسألة دور الحلف في الصراع.

ويوم الجمعة، صدق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم برامج تدريبية للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16 وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبايدن أن الطائرات لن تستخدم في اقتحام الأراضي الروسية.

من ناحية اخرى أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، الأربعاء، بانقسام أعضاء الحلف بشأن مسألة عضوية أوكرانيا التي ستكون على جدول أعمال قمة فيلنيوس في يوليو المقبل.



انضمام أوكرانيا للناتو

وقال ستولتنبرغ خلال كلمة ألقاها في بروكسل أمام صندوق جيرمان مارشال فاند: "هناك وجهات نظر مختلفة داخل الحلف بشأن هذه المسألة"، مذكّرًا بأن "اتخاذ القرار في الناتو يتم بالإجماع".

وأضاف: "سأجري بعض المحادثات الهاتفية اليوم بشأن سبل المضي قدمًا وكيفية التعامل مع طموحات أوكرانيا لعضوية الناتو".

وتابع: "لا أحد يستطيع أن يعرف بالضبط ما سيكون القرار النهائي في قمة فيلنيوس بشأن هذه القضية".

وفي هذا الصدد، أفاد عدة دبلوماسيين من دول أعضاء في الحلف وكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة وحلفاء عدة آخرين يرفضون الذهاب إلى أبعد من إعلان بوخارست.

وكان أعضاء الحلف قد أكدوا خلال قمة بوخارست عام 2008 أن أوكرانيا وجورجيا "ستصبحان عضوين في الناتو"، من دون تحديد جدول زمني.



ميثاق حلف الناتو



ويتيح انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي استخدامها بند الدفاع الجماعي في ميثاق الحلف والذي يلزم جميع الحلفاء بالدفاع عن عضو آخر في حالة تعرضه إلى هجوم.

وقال أحد الدبلوماسيين إن نقاشات جارية "لبناء أسس تسوية بشأن العضوية". وقد يكون أحد الاحتمالات إعطاء ضمانات أمنية مثل تلك الممنوحة للسويد التي تعطّل عضويتها في الحلف كل من تركيا والمجر.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن باريس "مستعدة للموافقة على اتفاقيات مع أوكرانيا تهدف إلى منحها ضمانات أمنية تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل والحيلولة دون أي اعتداءات مستقبلية محتملة".

لكن الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم وكالة "فرانس برس" قالوا إن مصطلح "ضمانات" لا يحظى بإجماع داخل الحلف.

من جهته، أكد ينس ستولتنبرج أن "الضمان الأقصى للأمن سيكون عضوية الناتو، لكن ذلك ليس أمرًا يحدث في خضم حرب".

