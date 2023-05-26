حليب مكثف وزيوت نباتية، روسيا تستعد لعرض منتجات جديدة في مصر

وافقت لجنة الخبراء التابعة لـ مركز التصدير الروسي على عرض منتجات 6 شركات في معرض Good Food Russia في مصر.

وستعرض في مصر مجموعة من المنتجات الجديدة مثل: "الحليب المكثف، ووجبات الإفطار سريعة التحضير "كورن فليكس" والشوفان الممزوج بالزبيب، والجبن المحلى المصنوع مع الشيكولاتة، والعديد من المشروبات، بالإضافة إلى الزيوت النباتية والمكملات الغذائية.

معرض Good Food Russia

ووفقا لمركز التصدير الروسي فإن "المنتجات الزراعية الروسية ذات جودة عالية ولذيذة حقا، ومهمتنا هي تأمين مكان جيد للشركات المحلية في الأسواق الخارجية وتعريف المستهلكين المحليين بمنتجاتهم".

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يذكر أن عددا من الشركات الروسية أعلنت عن نيتها الدخول إلى السوق المصرية بمنتجاتها التي يتم تصنيعها داخل روسيا، وهي: أليونكا وبوبيدا المتخصصتان فى صناعة الشيكولاتة، وبايكال أكوا ونارسان للمياه المعدنية، وفولو دارسكي وأستارو أسكوليسكي لتعبئة وتغليف الدقيق.

تصدير زيت ألتيرو للأسواق المصرية

وفي فبراير الماضي أعلنت روسيا تصدير زيت ألتيرو للأسواق المصرية، بسعر مغر ومنافس للزيوت الأخرى الطبيعية في مصر حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



تصدير زيت روسي لمصر

وأضافت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زيت ألتيرو الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس التي تنتج في روسيا في مصنع شركة "افكو" وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعا هي عباد الشمس والذرة.

وفي سياق آخر هددت روسيا، الخميس الماضي، بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب والأسمدة من ثلاث موان أوكرانية على البحر الأسود إلى ما بعد 17 يوليو المقبل.



اتفاق الحبوب

وشددت روسيا على أنه إذا لم تُلبِ مطالبها المتعلقة بتسهيل صادراتها من تلك المنتجات فإنها لن تمدد الاتفاق، وهو التهديد التالي لآخر سبقه في مارس، قبل أن توافق الأسبوع الماضي على التمديد 60 يومًا.

وكان الاتفاق قد أُبرِم أولًا في يوليو الماضي بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في محاولة لتخفيف أزمة السلع العالمية التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

الأمونيا الروسية

وبدأ منذ مارس أن موسكو تعطي الأولوية لمطلبين محددين هما إعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود لتصديرها إلى الأسواق العالمية، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بشبكة سويفت للمدفوعات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه “إذا لم يتم ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت ولم يُحرَز تقدم في التعامل مع المشاكل ’المنهجية’ الأخرى التي تعيق صادراتنا الزراعية، فإن ”مبادرة البحر الأسود" ستضطر أيضًا إلى البحث عن بدائل".

واقترحت التصدير برًّا عبر أوروبا كبديل عنها، قائلة إن هذا سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لأوكرانيا.

وفصل الاتحاد الأوروبي البنك الزراعي الروسي عن شبكة (سويفت) في يونيو بسبب الغزو الروسي.

وقال متحدث باسم الاتحاد إنه لا يفكر في إعادة ربط البنوك الروسية بسويفت.

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