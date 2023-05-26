ميدفيديف يكشف عن 3 سينايوهات لاختفاء أوكرانيا من الوجود

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف عن خطوات "اختفاء" أوكرانيا من الوجود، وحدد 3 سيناريوهات الواردة لمراحل أفول هذه الدولة.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تليجرام": "لقد كتبت في الآونة الأخيرة لماذا تختفي أوكرانيا حان الوقت الآن لنقول كيف ستختفي أوكرانيا، وكذلك ما هو خطر تجدد الصراع في أوروبا وفي العالم".

وأردف ميدفيديف: "سيعتمد هذا على المسار الذي ستتبعه عملية تفكك هذه الدولة المحتضرة نتيجة الصراع العسكري الخاسر (بالنسسية لأوكرانيا)".

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مسار التآكل البطيء

وأوضح ميدفيديف: "هناك مساران، إما مسار التآكل البطيء نسبيًا للدولة الأوكرانية مع الفقدان التدريجي للعناصر المتبقية من سيادة الدولة".

أو مسار الانهيار الفوري مع الإبادة المتزامنة لكل مظاهر الدولة، على أي حال، بعد هذا الانهيار، هناك ثلاثة سيناريوهات مرجحة.



السيناريو الأول

حدد ميدفيديف السيناريو الأول بأن تخضع المناطق الغربية من أوكرانيا لسيطرة عدد من دول الاتحاد الأوروبي مع "الضم" اللاحق لهذه الأراضي من قبل الدول المستقبلة.



في الوقت نفسه، ستبقى منطقة أوكرانية معينة "محايدة"، محصورة بين روسيا والأراضي التي أصبحت تحت سيادة عدد من الدول الأوروبية.

تعلن الأراضي الحيادية المتبقية خلافتها لأوكرانيا السابقة، وشخصيتها القانونية الدولية وعزمها على إعادة الأراضي المفقودة بكل الوسائل.

وأشار إلى أنه "بطبيعة الحال، تعني تلك المطالبة فقط تلك الأراضي التي أصبحت جزءًا من روسيا في الوقت نفسه، تعلن أوكرانيا "الجديدة" على الفور عن رغبتها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهو ما يحدث على المدى المتوسط، ويستأنف النزاع المسلح بعد فترة قصيرة، ويتحول إلى نزاع دائم، ولكن مع خطر امتداده السريع إلى حرب عالمية ثالثة كاملة".



السيناريو الثاني

تختفي أوكرانيا (حسب ميدفيديف) بعد الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة في عملية تقسيمها بين روسيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تشكيل "حكومة أوكرانيا في المنفى" في إحدى الدول الأوروبية.

ينتهي الصراع بضمانات معقولة بعدم استئنافه في المستقبل القريب، ولكن مع الحفاظ على النشاط الإرهابي للنازيين الأوكرانيين الذين سيتشتتون على أراضي دول الاتحاد الأوروبي التي حصلت على أراضي غربي أوكرانيا، ويمكن اعتبار خطر استئناف صراع كامل أو تصعيده إلى حرب عالمية في هذه الحالة معتدلًا.

السيناريو الثالث



يحدث الشيء نفسه كما في الحالة الأولى، ولكن مع حبكة معاكسة، فالأراضي الغربية لأوكرانيا تنضم مباشرة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ميدفيديف: "سكان المناطق المركزية وبعض المناطق الأخرى الحيادية في أوكرانيا في إطار المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة تعلن على الفور حقها في تقرير المصير بالانضمام إلى روسيا".



وختم ميدفيديف: "ببساطة لا توجد خيارات أخرى، وهذا واضح بالفعل للجميع، حتى لو كان من غير السار للبعض في الغرب أن يعترف بذلك، قد نكون راضين مؤقتًا عن الخيار الثاني، لكننا نحتاج إلى الخيار الثالث".

الصراع الأوكراني سيطول

وكشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، الجمعة، أن الصراع الأوكراني سيطول لفترة قد تصل إلى عقود.

وقال مدفيديف في مقابلة مع الصحفيين خلال زيارة لفيتنام: "أعتقد أن هذا الصراع سيطول وربما لعقود، فهذا واقع جديد وظروف حياتية جديدة"، وفق وسائل إعلام روسية.

كما شدد على أنه "طالما أن السلطة الأوكرانية موجودة ستكون هناك على سبيل المثال 3 سنوات هدنة، وسنتي صراع، وسيتكرر ذلك، لذلك يجب القضاء على النظام النازي في كييف".

"لن تحقق نصرًا عسكريًا"

تأتي تلك التصريحات فيما اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أمس الخميس أن روسيا لن تحقق نصرًا عسكريًا في أوكرانيا، مضيفًا أنه من غير المرجح أيضًا أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي وقت قريب.

وقال للصحفيين بالبنتاجون، في ختام اجتماع افتراضي مع عشرات الدول الداعمة لأوكرانيا، إن "روسيا لن تكسب عسكريًا هذه الحرب"، بحسب فرانس برس.

"القتال سيتواصل"

كما أوضح أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية لروسيا، ومنها إطاحة الحكومة في كييف "لا يمكن تحقيقها عسكريًا، لن تتحقق".

غير أنه كشف في الوقت نفسه أن مئات آلاف الجنود الروس بأوكرانيا يجعلون مسعى كييف لاستعادة السيطرة على كامل أراضيها مستبعدًا "في المدى القريب".

كذلك أضاف أن "هذا يعني أن القتال سيتواصل وسيكون دمويًا وصعبًا. وفي مرحلة ما سيتفاوض الطرفان على تسوية أو يتوصلان إلى نتيجة عسكرية".

نحو 65 مليار دولار

يذكر أن الولايات المتحدة قادت الضغط من أجل دعم دولي لأوكرانيا، وسارعت إلى تشكيل تحالف لدعم كييف بعد العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 وتنسيق المساعدات من عشرات الدول.

وفي المجموع قدم داعمو أوكرانيا نحو 65 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بحسب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

يشار إلى أنه لطالما حذرت روسيا الغرب من خطوة تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بينما تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بينها وبين الغرب.



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