روسيا: الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا

اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بـتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

كشف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تطور أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا، بحسب البيانات التي حصلت عليها وزارة الدفاع الروسية.

انتشار إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة

وأوضح كيرلوف بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه رغم انتشار وباء إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة نفسها منذ عام 2003، وحالة واحدة لانتقال العدوى إلى البشر، فإنه لم يكن هناك تفش للأمراض التي تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مثل مرض حمى القلاعية وحمى الخنازير الأفريقية.

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وأضاف: "في الوقت نفسه، يدرس الجيش الأمريكي بنشاط هذه الإصابات المهمة اقتصاديًا خارج الأراضي الوطنية، في مختبرات بيولوجية تقع على طول حدود خصومه الجيوسياسيين. وهذا يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تطور مكونات أسلحة بيولوجية خارج الولاية الوطنية، بما في ذلك أراضي أوكرانيا".



منع التهديدات البيولوجية والرد عليها

وقال كيريلوف: "في أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن الاستراتيجية الوطنية للتدابير المضادة للأخطار البيولوجية، وهي ذات طبيعة عقائدية، وتحدد إدارة المخاطر البيولوجية كأولوية حيوية للولايات المتحدة، وأنه بمساعدة الاستراتيجية المعتمدة، تخطط واشنطن لإنشاء هيكل تسيطر عليه الولايات المتحدة لمنع التهديدات البيولوجية والرد عليها وتحييدها، من أجل مصالحها الوطنية".

وفي أكتوبر الماضي دعت روسيا الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهو ما رفضته المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن واعتبرت تلك الادعاءات بأنها "محض افتراء".

برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وقال نائب الممثلة السامية المسؤولة عن قضايا نزع السلاح: إن الأمم المتحدة "ليست على علم" بوجود برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وردًا على اتهامات موسكو لكييف بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة"، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ستتفقد هذا الأسبوع موقعين أوكرانيين "لكشف أي تحويل لمواد نووية".



تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

وفي وقت سابق، طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي حول ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "لم يكن أمام روسيا خيار سوى تقديم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب إجراء تحقيق دولي" في "أنشطة بيولوجية عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية"، موضحة أنها أرفقت الشكوى بمشروع قرار.



تمويل برنامج أسلحة بيولوجية

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بتمويل برنامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بعد بدء هجومها على أوكرانيا في أواخر فبراير 2022، زاعمة أنها عثرت على أدلة في مختبرات أوكرانية.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، كان الهدف من الأبحاث هو "تطوير آلية نشر خفي لمسببات أمراض فتاكة".

ووجهت موسكو هذه الاتهامات مرارا في اجتماعات مجلس الأمن الدولي، ونفت الولايات المتحدة وأوكرانيا وجود مختبرات تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية في البلاد.

الأسلحة الكيميائية والأبحاث البيولوجية الهجومية

بدورها، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: إن روسيا "نشرت مرارًا معلومات مضللة، من بينها القنابل القذرة والأسلحة الكيميائية والأبحاث البيولوجية الهجومية".

ودعت وودوارد في بيان روسيا لإنهاء "عدوانها وحملتها الإعلامية المضللة ضد أوكرانيا".

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