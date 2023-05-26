الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

تحرير 15 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق

حملات اعلى الطرق،
حملات اعلى الطرق، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75445) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (15076) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (769) مخالفة السير بدون تراخيص، (34) مخالفة موقف عشوائي، (8) دراجات نارية مخالفة و(21) مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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