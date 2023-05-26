الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

إعادة فتح محور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة السيارات

محور 26 يوليو،فيتو
محور 26 يوليو،فيتو

فتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، محور 26 يوليو بالاتجاهين أمام حركة السيارات، بعد الانتهاء من إزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل بمحطة وادي النيل.

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن غلق كلي بمحور ٢٦ يوليو بالاتجاهين بدءا من الساعه ١٢ صباحًا وحتي ١٢ ظهرًا الجمعة لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل بمحطه وادي النيل.

وأضافت إدارة مرور الجيزة أنه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر) والقيام بالاعمال التحضيرية لأستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم ازالة كبارى المشاه المتعارضة مع المشروع، سيتم إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الأول الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديدًا أعلى نفق وادى النيل نظرًا لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٦ حتى الساعة ١٢ ظهرًا.

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وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:

اولًا: الإتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

١ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

 ٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة اخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين. 

ثانيًا: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری ١٥ مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

۱ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

 ٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولًا الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

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الإدارة العامة لمرور الجيزة محور 26 يوليو مشروع المونوريل

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