الجمعة 26 مايو 2023
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حوادث

كشف غموض وفاة شخص وإصابة آخر في قنا

قوات الشرطة،فيتو
قوات الشرطة،فيتو

كشفت أجهزة الأمن بقطاع الامن العام، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر بقنا وضبط مرتكبى الواقعة. 


تلقي مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا بلاغا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها (جثة أحد الأشخاص "متوفـى إثر إصابته بعيار نارى"، سائق "مصاب بعيار نارى" - مقيمان بدائرة القسم). 

وبسؤال الـمصاب قرر أنه حال إستقلاله دراجة نارية قيادة المتوفـى وأثناء سيرهما بالطريق بدائرة المركز فوجئا بقيام مجهولان بمحاولة إستيقافهما إلا أنهما لم يمتثلا وعلى إثر ذلك قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من بندقية آلية كانت بحوزة أحدهما، مما أدى لحدوث إصابتهما.. وتم العثور على الدراجة النارية الخاصة بالمتوفـى بأحد المصارف المائية.

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).  


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).

 

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الدراجة النارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا – فارسكور – كفر سعد - كفر البطيخ) وقسمى شرطة (رأس البر - السرو)؛ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهودها عن ضبط  (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كميات من المواد المخدرة المتنوعة – بندقية خرطوش - عدد 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين  "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الدراجه الناريه قطاع الأمن العام مركز شرطة قنا مديرية أمن قنا

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