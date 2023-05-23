الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

هزيمة تاريخية، ملخص مباراة يوفنتوس أمام إمبولي بالدوري الإيطالي (فيديو)

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

يوفنتوس ضد إمبولي، تلقى يوفنتوس هزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام إمبولي المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الإثنين بعد أن فقد 10 نقاط من رصيده في حكم جديد بشأن صفقات الانتقال التي أبرمها النادي.

 

ترتيب الدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس، الذي علم بالحكم الجديد قبل وقت قصير من انطلاق المباراة، المركز السابع برصيد 59 نقطة بفارق نقطة واحدة عن روما الذي يحتل المركز السادس وهو آخر المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ويحتل المركز السادس متأخرًا بخمس نقاط عن ميلان صاحب المركز الرابع قبل مباراتين على نهاية الموسم.

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وتقدم  إمبولي  بهدف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء من قبل فرانشيسكو كابوتو بعد خطأ من أركاديوش ميليك ضد نيكولو كامبياجي.

وضاعف المدافع سيباستيانو لوبيرتو تقدم إمبولي في الدقيقة 21 وجعل كابوتو النتيجة 3-صفر مع بداية الشوط الثاني مباشرة قبل أن يقلص فيدريكو كييزا الفارق بتسجيل هدف ليوفنتوس قبل خمس دقائق من النهاية.

وحسم روبرتو بيكولي الفوز بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

 

يوفنتوس

أصدرت محكمة الاستئناف الإيطالية قرارًا بخصم 10 نقاط من نادي يوفنتوس وذلك بسبب فضيحة مالية وهذا ما كشفت عنه صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن القرار سيبدأ بالتنفيذ.

 

الدوري الإيطالي

وبهذا الخصم يهبط اليوفنتوس إلي المركز السابع برصيد 59 نقطة بعدما كان موجودًا في المركز الثاني خلف نابولي برصيد 69 ومن المحتمل عدم وصول الفريق للمشاركة في البطولات القارية الموسم المقبل.

 

إشبيلية يفوز على يوفنتوس 

وفاز إشبيلية على يوفنتوس، 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي ليتأهل إشبيلية لمواجهة روما في نهائي البطولة.

 

مباراة إشبيلية ويوفنتوس

وكانت مباراة إشبيلية ويوفنتوس اتجهت للأشواط الإضافية لحسم المتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 2023 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي 1-1 بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

 

وحسم إشبيلية تأهله لنهائي الدوري الأوروبي 2023 بالفوز على يوفنتوس 3-2 بمجموع اللقاءين.

 

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول في الشوط الثاني عن طريق دوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 65 ثم تعادل سوسو بالدقيقة 71، ونجح إيريك لاميلا في إحراز هدف التقدم والفوز لفريق إشبيلية بالدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.

 

وحصل ماركوس أكونيا علي الكارت الأحمر في الدقيقة 115 من عمر المباراة ليخوض إشبيلية آخر 5 دقائق من الشوط الثاني الإضافي بعشرة لاعبين أمام يوفنتوس.

 

تشكيل إشبيلية ضد يوفنتوس 

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، بادي، جوديلي، أكونيا.

خط الوسط: فرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، أوليفر توريس، براين جيل.

وفي الهجوم: يوسف النصيري.

 

تشكيل يوفنتوس أمام إشبيلية 

حراسة المرمى: فوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جيلسون بريمر، جاتي، دانيلو.

خط الوسط: خوان كوادرادو، رابيو، لوكاتيلي، فاجيولي، صامويل إيلينج.

وفي الهجوم: مويس كين، أنخيل دي ماريا.

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