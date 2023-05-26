كيف يمكن الاستفادة من الرقم القياسي للصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، بشكل شهري ليقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري.

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد.



1- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية".

-إعلانات-

2- يوضح مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.



3- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الانتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.



4- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو مؤشر يقيس حجم الانتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.



5- يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

6- يستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية.

الصناعات الاستخراجية

تعرف الصناعات الاستخراجية بأنها تعنى المواد الخام التي تستخرج من باطن الأرض مثل المعادن،وتعتمد الصناعات الاستخراجية على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات،وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.





الصناعات التحويلية

وتعرف الصناعات التحويلية بأنها "عبارة عن صناعات ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة" كما يمكن تعريفها بأنها: الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

ورصد تقرير الجهاز الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعـة المنتجات الغذائية 156.86 خــــــلال شـــهــــر فبرايـــر2023 مـقــارنـة بشـــهـــر ينايــر 2023 حيــث بلــغ 155.21 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 1.06٪ وذلــك لزيـــادة الإنتــاج لتغطية احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

• بــلــغ الــرقــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خــــلال شــهـــر فبرايـــر 2023 مقــــارنة بشهـــر ينايـــر2023 حيـث بـلـــــغ 118.86 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 28.48٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة الأجهزة الكهربائية 112.48 خــــلال شهــر فبرايـــر 2023 مقــارنة بشــهــر ينايـــر 2023 حيــث بلــــغ 120.55 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 6.70٪ وذلك بســبب نقــص المواد الأوليـــة لتوقف الاســتيراد من الخــارج.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 خـــلال شهــــر فبرايـــر2023 مقـــارنـــة بشــهر ينايـــر2023 حــيــث بــلــغ 92.61 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.90 خلال شهر فبرايـــر 2023 (أولـي) مقابل 105.08 خلال شهر ينايـــر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.73٪.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

منهجية جمع البيانات

يتم جمع البيان عن طريق الاستمارة الشهرية لقيمة الانتاج التام بسعر البيع مع أهمية ذكر اسباب الانخفاض أو الارتفاع الملحوظ في قيمة الانتاج طبقا لأنشطة التصنيف الصناعي الدولي الرابع.