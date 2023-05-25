محمد عبد المنعم يعود لتدعيم دفاع الأهلي أمام الطلائع

الدوري المصري، يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود مدافعه محمد عبد المنعم أمام طلائع الجيش في المباراة المرتقبة غدا بين الفريقين.

وغاب محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن مباراة إنبي الأخيرة بسبب الإجهاد حيث فضل الجهاز الفني إراحته قبل مشاركة اللاعب بشكل كامل في تدريبات الفريق الجماعية أمس واعلان جاهزيته للتواجد في حسابات الجهاز الفني في مباراة الغد.

أغلق النادي الأهلي الباب أمام رحيل حمدي فتحي لاعب الفريق إلي الوكرة القطري نهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الأهلي أبلغ الوكرة القطري برفض عرضه للحصول على خدمات حمدي فتحي لاعب الأهلي.

وأوضح أن الوكرة القطري كان يرغب في الحصول على خدمات حمدي فتحي لمدة موسم علي سبيل الإعارة مقابل مليون ونص دولار بنية الشراء مقابل 3 مليون دولار ولكن عرض الوكرة قوبل بالرفض من جانب إدارة الأهلي.

من ناحية أخري قال مصدر داخل الأهلي أن على لطفي حارس مرمى الفريق بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

أضاف: الأشعة اثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية وجاري تجهيزه للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ٤ يونيو المقبل.

وأوضح أن حارس الأهلي علي لطفي لديه رغبة قوية في إعلان جاهزيته للتواجد في هذه المباراة كما هو الحال بالنسبة لمحمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة في عضلة السمانة.

أكد مصدر داخل الأهلي أن رحيل أليو ديانج لاعب الفريق في انتقالات الصيف القادم مرهون بموافقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر وايضا وصول عرض مالي قوي يحقق مصلحة النادي واللاعب معا.

أضاف: الجميع في حالة تركيز حاليا بسبب ارتباطات الفريق المحلية والقارية ومن ثم يبقي الأمر مؤجل لنهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن الأهلي لا يمتلك حاليا أي عروض رسمية للاعب المالي وحال وصول أي عرض سيتم مناقشته نهاية الموسم.

قال مصدر داخل الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق يتدرب علي فترتين صباحا ومساء من أجل ضمان اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل.

أضاف: الشناوي يتمسك بالمشاركة في المباراة وابلغ الجهاز الفني بذلك ويخوض تدريبات تأهيلية قوية من أجل إعلان جاهزيته للتواجد في حسابات الجهاز الفني أمام الوداد في النهائي.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش بالدوري المصري



وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الجمعة على ملعب الكلية الحربية.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

35 مباراة جمعت الأهلي وطلائع الجيش



والتقى الأهلي مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 مباراة في بطولة الدوري الممتاز ومباراتين في بطولة كأس مصر ومباراة في بطولة كأس السوبر المحلى.

واستطاع الأهلي الفوز في 26 مباراة وحسم التعادل نتيجة 7 مواجهات بين الفريقين وفاز فريق طلائع الجيش في مباراتين.

ونجح لاعبو الأهلي في إحراز 63 هدفًا في شباك فريق طلائع الجيش بينما أحرز لاعبو طلائع الجيش 16 هدفًا في شباك الأهلي.

مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق فريق فاركو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق سموحة السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وفاز الأهلى على فريق إنبى السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

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