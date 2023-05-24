بعد أزمة بغدودة، بطل مصر في الترايثلون راتبه 600 جنيه

أحمد بغدودة، نشر سيف الدين إسماعيل لاعب منتخب مصر للترايثلون ستوري عبر حسابه بإنستجرام بها صورة تتضمن قيمة الراتب الذي يتقاضاه شهريًّا من اتحاد اللعبة.

ونشر سيف إسماعيل صورة من رسالة تحويل مرتبه الشهري، ظهر فيها قيمة الراتب وهي 600 جنيه مصري تقريبا.

وعلق سيف إسماعيل على الصورة قائلا: "مرتب تاني إفريقيا وأول العرب خلينا ساكتين أحسن".

ويأتي تعليق سيف الدين إسماعيل بعد أيام من هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب المصارعة

هروب أحمد بغدودة

وشهد الوسط الرياضي أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية بسبب واقعة هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب المصارعة، من بعثة الفراعنة خلال تواجدها في تونس، للمشاركة في البطولة الأفريقية.

هروب لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس

وفوجئ مسؤولو بعثة منتخب المصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عامًا، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد، ليحرر مسؤولو الاتحاد محضرًا رسميًّا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.

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أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب، فيتو

لاعب المصارعة الهارب يظهر في فرنسا

وعلمت “فيتو” أن اللاعب الهارب ظهر في باريس يوم الأحد الماضي، وأن مسؤولي اتحاد المصارعة تلقوا تأكيدات من السفارة المصرية في تونس، أن اللاعب الهارب توجه إلى فرنسا في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد.

أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب، فيتو

خطأ جسيم من رئيس الاتحاد

وعلمت "فيتو"، أن عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة لم يقم بالإجراء المعتاد وهو أخذ جوازات سفر اللاعبين فور وصولهم مطار تونس، وظلت الجوازات في حوزة اللاعبين وهو ما سهل هروب اللاعب.

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ومن المقرر أن يفتح الاتحاد المصري تحقيقا جديدا في واقعة هروب اللاعب، خاصة وأنه ضمن مشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة.

وشارك أحمد فؤاد بغدودة في منافسات وزن 63 كجم بالبطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية.

أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة الهارب، فيتو

تعليق رئيس الاتحاد على هروب لاعب المصارعة

علق اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة على واقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من تونس، قائلا: " الحدث ليس بالقليل، ولكن نحن نضخم من حدث هروب اللاعب، فهناك قوانين دولية تحكم التصرفات والبطولات وتتحكم فينا وفى انتقالات لاعبين من دولة لأخرى، ولا تستطيع دولة أن توقفها إلا إذا تدخل الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي للمصارعة كما فعل وزير الرياضة منذ يومين وطلب منهما بأنه يجب النظر فى القوانين المنظمة لذلك".

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم":" إن قضية هروب اللاعبين لا تقتصر فقط على لاعبي المصارعة، وهناك ألعاب مثل الجودو وغيرها يهرب منها اللاعبون لدول أخرى".

وأوضح: " منذ وصول بعثة المصارعة أمس من تونس والجميع يتحدث عن قضية هروب اللاعبولم يتحدث أحد عن الإنجازات التي حققها اتحاد المصارعة، فهل أحد يعلم بأن اتحاد المصارعة حقق 68 ميدالية منهم 44 ميدالية دهب و18 فضة والباقي برونز والجميع يسأل مين كان وراء هروب اللاعب".

السماسرة وراء هروب لاعب المصارعة

ولفت: " قمت بإبلاغ الجهات الرقابية منذ وقت طويل للكشف عمن يقومون بإغراء اللاعبين والتعاقد معهم لصالح دول أخرى، ولكن هذه الجهات لم تتوصل لشيء لأنه من الصعب تتبعهم، ولكننا نعرف من وراء ذلك، ولكننا لا نملك الدلائل، وواقعة هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة ليست الأولى وسبق وأن هرب قبل ذلك، وقمت بإبلاغ الجهات الرقابية أول أمس عن واقعة هروب اللاعب بغدودة، وبالاسم وبدأت بالفعل الجهات الرقابية البحث عنهم وهؤلاء مجموعة من السماسرة".

الجهات الرقابية تتحقق في واقعة هروب بغدودة

وأكد: " تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المسئولين باحدى الجهات الرقابية منذ الإعلان عن هروب اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، وذكرت له اسم من يقود مجموعة لتهريب اللاعبين وهو يتواجد فى فرنسا وبدأوا يشتغلوا بالفعل على ذلك".

الضرائب تكشف حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من اللاعب الهارب

كشفت مصلحة الضرائب المصرية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه للاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة.

وأوضحت مصلحة الضرائب في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية.

وقالت المصلحة إنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي قام بمخاطبة مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة، وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة ، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.



والد اللاعب الهاري يدافع عن نجله

فيما دافع فؤاد بغدودة والد اللاعب أحمد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة عن نجله بعد تصريحات سكرتير عام الاتحاد التي قال فيها إن اللاعب يتقاضى مرتبا شهريا 7 آلاف جنيه، قائلا: "أقسم بالله ابني لم يحصل إلا على 2200 جنيه من المشروع القومي".

وقال في تصريحات تليفزيونية: "مش عارف أوصل لابني ومعرفش عنه حاجة ولم أكن أعلم بأنه سيسافر إلى فرنسا، وابني سافر من مصر للمشاركة فى البطولة الأفريقية والجميع يشهد له وهو يحلم بميدالية"، لافتا إلى أن نجله متواجد في اتحاد المصارعة منذ 12 عاما ولم يحصل على جنيه من الاتحاد.



وأضاف: "ابني تعرض لضغوط قبل بطولة إفريقيا، وأنا سائق توك توك، وبصرف عليه عشان أطلع بطل لمصر وفى الآخر يتقال عليه هارب، أنا ربيته على حب الوطن، وابني من شهرين وهو يتعرض لأبشع الضغوط، من معاملة سيئة من المدرب والاتحاد وكل واحد يبحث عن مصلحته فقط".

آخر مكالمة بين لاعب منتخب مصر للمصارعة ووالده

وأوضح: "آخر مكالمة تمت بيني وبين ابني كانت بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 63 كجم بالبطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية، وحصلنا على 8 مرات بطولة أفريقيا".

وواصل فؤاد بغدودة قائلا: "أنا عايز أعرف ابني فين؟ أنا معرفش عنه حاجة وعايزهم يطمنوني عليه، من وقت اختفائه معرفش عنه شيء، وآخر مرة كلمته بعد لما استلم الميدالية الفضية وهو في الفندق وقلت له خيرها في غيرها، فقال لي رجلي ورمت ولعبت عليها وأصيب في الركبة أول الماتش وللأسف لعب 3 ماتشات وهو مصاب".

وأضاف: "بغدودة ابني كان جايله فلوس 16 ألف جنيه اتخصم منه 14800 وخد 1200 جنيه بشيك بس من إجمالي المكافَأة، ولما سألته قالولي دي ضرايب، ومن يوم الجمعة محدش كلمني ولا قالولي ابني فين ولا اختفى راح فين".

تعليق اتحاد المصارعة على أزمة راتب اللاعب

من جانبه قال إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة: "الناس اللى بتقول لاعبيتنا بتطفش علشان مش بنديهم فلوس بعد هروب أحمد فؤاد بغداد، بقولهم إننا بنتحرك وفق إمكانياتنا".

راتب أحمد فؤاد بغدودة

وأكد خلال نفس المداخلة: "أحمد فؤاد بياخد 3 اَلاف جنيه شهريا قبل خصم الضرائب، وكان عليه سلف وطبعا اتخصمت منه".

وتابع: "تم إبلاغ الاتحاد الدولي بهروب اللاعب أحمد فؤاد بغداد، واتحاد المصارعة يقدم الأموال للاعبين وفقا للموارد المالية المتاحة".

وأشار:"أحمد فؤاد بغداد كان عليه مبلغ 12 ألف جنيه قيمة سلف حصل عليها، وحصل علي 2000 جنيه بعد فوزه بالميدالية الفضية بعد خصم المستحقات".

وأضاف:"أحمد فؤاد بغداد لاعب فريق المصارعة استلم زي كامل للمصارعة ولا يوجد أي تقصير في حصوله علي احتياجاته، وشارك في عدد من البطولات الدولية والعالمية علي مدار العام ومن خلالها يحصل علي مكافاَت ومصروف جيب".

ولفت:"حاولنا الاتصال باللاعب ولكن تليفونه مغلق ولا يرد علي أحد".

أول تحرك من وزارة الشباب والرياضة في أزمة هروب لاعب المصارعة

كثف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسفارتي مصر في تونس وفرنسا، لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بواقعة هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس.

وكشف مصدر داخل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالتحقيق في واقعة هروب أحمد بغدودة صاحب فضية بطولة أفريقيا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يهرب لاعب في منتخب المصارعة، بعدما سبق وهرب محمد عصام فتحي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة، في شهر أغسطس الماضي.

وطالب وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

كما تواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع السفارة المصرية في تونس للتواصل مع السلطات التونسية والبحث عن اللاعب، بجانب سفارة مصر في فرنسا بعد أنباء ظهور اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.

تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق بشأن هروب أحمد بغدودة لاعب فريق المصارعة، وتم إجراء تحقيقات موسعة في هذا الشأن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "المشروع القومي للبطل الأولمبي يقام في مصر منذ 3 مواسم لتجهيز بطل أولمبي، وأحمد بغدودة منضم منذ شهرين وكان في بداية خطة التطوير، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قوية بعد هروبه".

وتابع: "هناك دعم كامل من الدولة للاعبين سواء بمعسكرات داخلية أو خارجية وإقامة احتكاكات قوية، بالإضافة إلى صرف مرتبات ثابتة للاتحادات، رغم أنه كان لم يتم صرف أي مرتبات في أوقات سابقة".

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة: "هناك استياء داخل الألعاب الأولمبية من وسائل الإعلام لعدم التحدث عن اللاعبين الحاصلين على الميداليات وإلقاء الضوء عليهم".

وقال الشاذلي: "بغدودة هرب إلى فرنسا خاصةً أنه كان يملك تأشيرة شينجل، وتواصلنا مع السلطات الخارجية لأن هدفنا الإطمئنان على اللاعب، وهناك لاعبين آخرين حققوا ميداليات ما يقرب من 70 ميدالية في تونس".

واختتم: "الحديث عن خصم 14 ألف جنيه من اللاعب كضرائب غير صحيح، والمرتبات يتم صرفها حسب تصنيفه وبعض الحسابات الأخرى".

حصاد منتخب المصارعة النسائية

اختتم المنتخب الوطني للمصارعة النسائية مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، المقامة حاليا في تونس.

وجاء حصاد لاعبات منتخب مصر في البطولة كالتالي:

سمر حمزة وزن 76 كجم - ميدالية ذهبية

منة أحمد وزن 72 كجم - ميدالية فضية

سماح أحمد وزن 68 كجم - ميدالية فضية

غرام محمود وزن 62 كجم - مركز خامس

فرح علي وزن 59 كجم - ميدالية برونزية

لوجي وليد وزن 57 كجم - مركز خامس

شيماء خليفة وزن 53 كجم - مركز خامس.

قائمة منتخب المصارعة

وضمت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية كل من، أحمد فؤاد بغدودة، هيثم محمود فهمي، محمد إبراهيم كيشو، يحيى محمد عبد القادر، محمد إيهاب خليل، محمود وليد عبد الفتاح، محمد علي جبر، كريم عادل يوسف، عبد اللطيف محمد أحمد، أدهم أيمن غريب، فكري محمد فكري، مصطفى حسين فتحي.

فيما ضمت قائمة منتخب المصارعة الحرة كل من، جمال عبد الناصر حنفي، شهاب الدين عبد الرؤوف، عمر محمد مراد، عمرو رضا رمضان، محمد طارق عبده، أحمد خالد محمد، سيف الدين شكري، مصطفى علي جبر، محمد مصطفى الشامي، ضياء الدين جوده، سعيد إبراهيم، كريم موسى الدبي.

وضمت قائمة منتخب المصارعة النسائية كل من، لوجي وليد خلف، فرح علي حمادة، غرام محمود عطية، سماح عبد اللطيف محمود، منة الله أحمد عثمان، سمر حمزة، هبة صبري محمد.