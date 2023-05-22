الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

الرياضة: بغدودة لاعب المصارعة راتبه 7 آلاف ومستعجل يعمل فلوس

أحمد فؤاد بغدودة
أحمد فؤاد بغدودة لاعب المصارعة، فيتو

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: "أحمد فؤاد بغدودة لاعب فيرق المصارعة لم يهرب ولكنه سافر إلى باريس".
 

راتب أحمد فؤاد بغدودة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": راتب أحمد فؤاد بغداد الشهير بـ"بغدودة" لاعب فريق المصارعة وكل اللاعبين الأولمبيين يحصلون على راتب شهري يصل إلى 7 آلاف جنيه.
 

مشكلة بغدودة لاعب المصارعة

وتابع: "بغدودة لسه صغير ومستعجل يبقى معاه فلوس، وحصل علي فضية أفريقيا وهي غير مؤهلة للأولمبياد، فلم يصل لأولمبياد باريس 2024 حتي الآن".
 

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إمكانيات اتحاد المصارعة

من جانبه قال إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة: "الناس اللى بتقول لاعبيتنا بتطفش علشان مش بنديهم فلوس بعد هروب أحمد فؤاد بغداد، بقولهم إننا بنتحرك وفق إمكانياتنا".

 

راتب أحمد فؤاد بغدودة

وأكد خلال نفس المداخلة: "أحمد فؤاد بياخد 3 اَلاف جنيه شهريا قبل خصم الضرائب، وكان عليه سلف وطبعا اتخصمت منه".

 

وتابع: "تم إبلاغ الاتحاد الدولي بهروب اللاعب أحمد فؤاد بغداد، واتحاد المصارعة يقدم الأموال للاعبين وفقا للموارد المالية المتاحة".


وأشار:"أحمد فؤاد بغداد كان عليه مبلغ 12 ألف جنيه قيمة سلف حصل عليها، وحصل علي 2000 جنيه بعد فوزه بالميدالية الفضية بعد خصم المستحقات".

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وأضاف:"أحمد فؤاد بغداد لاعب فريق المصارعة استلم زي كامل للمصارعة ولا يوجد أي تقصير في حصوله علي احتياجاته، وشارك في عدد من البطولات الدولية والعالمية علي مدار العام ومن خلالها يحصل علي مكافاَت ومصروف جيب".


ولفت:"حاولنا الاتصال باللاعب ولكن تليفونه مغلق ولا يرد علي أحد".


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