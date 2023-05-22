والد أحمد فؤاد بغدودة: ضحوا بابني ولعب وهو مصاب وراتبه الشهري 2200 جنيه

قال فؤاد بغداد والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد الشهير بـ"بغدودة": "أنا عايز أعرف ابني فين؟ أنا معرفش عنه حاجة وعايزهم يطمنوني عليه، من وقت اختفائه معرفش عنه شيء، وآخر مرة كلمته بعد لما استلم الميدالية الفضية وهو في الفندق وقلت له خيرها في غيرها، فقال لي رجلي ورمت ولعبت عليها وأصيب في الركبة أول الماتش وللأسف لعب 3 ماتشات وهو مصاب".

افتراءات على المصارع أحمد فؤاد بغدودة

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: "فيه افتراءات كثيرة على ابني وقالوا بيقبض 7 آلاف جنيه وده غير صحيح، بقاله شهرين في المشروع القومي للبطل الأولمبي وكل شهر بيقبض 2200 جنيه بييجوا على البريد المصري وأنا اللى بقبضهم".



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مفاجأة عن مكافأة أحمد فؤاد بغدودة

وأضاف: "بغدودة ابني كان جايله فلوس 16 ألف جنيه اتخصم منه 14800 وخد 1200 جنيه بشيك بس من إجمالي المكافَأة، ولما سألته قالولي دي ضرايب، ومن يوم الجمعة محدش كلمني ولا قالولي ابني فين ولا اختفى راح فين".

أزمة هروب لاعب منتخب المصارعة

هروب لاعب المصارعة، كثف مسئولو وزارة الشباب والرياضة، من اتصالاتهم خلال الساعات الماضية مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة وسفارتي مصر في تونس وفرنسا، لاستبيان كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بواقعة هروب أحمد بغدودة لاعب المصارعة من معسكر المنتخب في تونس.



وكشف مصدر داخل الوزارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه بالتحقيق في واقعة هروب أحمد بغدودة صاحب فضية بطولة أفريقيا، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يهرب لاعب في منتخب المصارعة، بعدما سبق وهرب محمد عصام فتحي، لاعب المنتخب المصري للمصارعة تحت 17 سنة، في شهر أغسطس الماضي.

وطالب وزير الشباب والرياضة بالتحقيق في الواقعة للوصول إلى كافة الملابسات واستبيان الحقائق الخاصة بمدى اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والضمانات المتعلقة بالحفاظ على البعثة وأعضائها سواء ما يتعلق منها بإجراءات السفر والإقامة والمشاركة بالبطولة ومن ثم ضمان سلامة عودة اللاعبين.

كما تواصل مسئولو وزارة الشباب والرياضة، مع السفارة المصرية في تونس للتواصل مع السلطات التونسية والبحث عن اللاعب، بجانب سفارة مصر في فرنسا بعد أنباء ظهور اللاعب في العاصمة الفرنسية باريس.



هروب لاعب منتخب المصارعة

وشهدت بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المتواجدة حاليا في تونس، واقعة مؤسفة بعد هروب أحد اللاعبين من مقر إقامة المنتخب المشارك حاليا في البطولة الأفريقية.

وفوجئ مسئولو بعثة المنتخب الوطني للمصارعة صباح السبت، بهروب لاعب المنتخب أحمد فؤاد بغدودة صاحب الـ22 عاما، من مقر إقامة المنتخب بدون علم أحد.

وحرر مسئولو الاتحاد محضرا رسميا بهروب اللاعب في تونس، حتى تقوم السلطات التونسية بالبحث عنه.