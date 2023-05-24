الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

مدير تعليم الدقهلية يشهد اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين

اجتماع مجلس الامناء
اجتماع مجلس الامناء بمدغرس الدقهلية، فيتو

شهد اليوم" ناصر شعبان"  مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين  بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهري برئاسة الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية وحازم نصر صحفي ومن المهتمين بالعملية التعليمية،

جانب من اجتماع مجلس الامناء بمدغرس الدقهلية، فيتو

 وحضور رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وبأمانة  سر  عبد الغني الغازى موجه عام التربية الاجتماعية

يأتي ذلك برعاية  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومعالى الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية 

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جانب من اجتماع مجلس الامناء بمدغرس الدقهلية، فيتو


وعرض الغازى على المجلس  المسابقات العلمية والثقافية الواردة من الوزارة ومنها المسابقة الثقافية لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق  للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 
والمسابقة البحثية الخاصة بإدارة المجالس المدرسية للعام  ٢٠٢٣/٢٠٢٢  للمراحل التعليمية  الثلاثة 
وتم مناقشة دور المجلس الأعلى  فى مبادرة فخامة رئيس الجمهورية  "رفقاء قادرين باختلاف "
و مبادرة " الارتقاء بالمسرح  المدرسى "
وعلى جانب الاجتماع تم مناقشة امتحانات الشهادةالاعدادية  وعرض مشكلات التى حدثت  بالإدارات التعليمية والعمل علي وضع حلول مناسبة لها.

جانب من اجتماع مجلس الامناء بمدغرس الدقهلية، فيتو

 

 وأوضح شعبان أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل من اخل بالمنظومة الامتحانية من مراقبين وملاحظين  ورؤساء لجان  والطلاب  وأكد ان العام القادم سيكون الامتحان  بنظام البوكليت بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم  وسط إجراءات أمنية مشدده

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء هدفهم الأول هو أبنائنا الطلاب وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية في هدوء ويسر، موضح دور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية،  بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس.

جانب من اجتماع مجلس الامناء بمدغرس الدقهلية، فيتو

وأشاد مدير المديرية بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والعمل علي توثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.

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