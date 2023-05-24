تعليم الغربية: امتحانات اللغة الإنجليزية والتربية الدينية مطابقة للمواصفات

اطمأن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية على سير الامتحان بجميع اللجان البالغ عددهم 408 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 90428 طالبا، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية، كما يؤدي طلاب الإعدادية المهنية امتحان مادتي الرياضيات، والمجال الصناعي، والبالغ عددهم 2040 طالبا في 15 لجنة على مستوى المديرية.

وأكد وكيل الوزارة أنه لا توجد أي شكاوى من الامتحان أو الورقة الامتحانية، مطمئنًا جميع أولياء أمور الطلاب، أن الامتحان اليوم في مستوى جميع الطلاب، ولا توجد أي صعوبات أو أجزاء خارجة عن المنهج المحدد من قبل الوزارة.

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كما أكد "حسن" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدى بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لكى يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.

وأكد وكيل الوزارة أيضًا، أنه تم التشديد على جميع رؤساء اللجان خلال الاجتماع الذ عقده أمس بمسرح المديرية مع رؤساء ومراقبي اللجان، بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر، والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، مع ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، والتشديد على منع الخروج لأي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمعالي محافظ الغربية على الجهود التي يبذلها لدعم التعليم بالغربية، وتوجيهاته لرؤساء مجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية والشرطية بتقديم كامل العون والمساعدة لتعليم الغربية، خلال فترة سير الامتحانات وحتى نهايتها بإذن الله، متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر أيضًا لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية على الجهود التي يتم بذلها بلجان المدارس التي سيعقد بها الامتحان، وحسن التنظيم والمتابعة والإشراف، لخروج الامتحانات بالصورة الجيدة اللائقة، ولخدمة أبنائنا طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.