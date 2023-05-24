طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحانات “التوحيد والسيرة والعلوم”

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية المعاهد الأزهرية اليوم الأربعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

حيث يؤدي الطلاب اليوم الأربعاء امتحان مادتي مادتي أصول الدين ورقة ثانية (التوحيد والسيرة) والعلوم.

وسادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، خلال الأيام الماضية، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

-إعلانات-

قطاع المعاهد الأزهرية

وقامت غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتابع قيادات قطاع المعاهد الأزهرية من خلال غرفة العمليات بقطاع المعاهد الأزهرية الامتحانات بكافة معاهد الجمهورية بالاتصال إلكترونيًّا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams وذلك من خلال التواصل مع لجان المتابعة من قطاع المعاهد والمنتشرة في كافة المناطق على مستوى الجمهورية للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية 164639 طالب وطالبة، بينما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية إلى يوم الخميس الموافق 25/5/2023، بينما تستمر امتحانات الشهادة الإعدادية إلى يوم السبت الموافق 27/5/2023.

عقوبة الغش في امتحانات المعاهد الأزهرية

وفي إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر في وقت سابق تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

أولًا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.

