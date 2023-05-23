الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون اليوم امتحانات التفسير والحديث والدراسات الاجتماعية

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، فيتو

يواصل طلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية اليوم الثلاثاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني التي انطلقت السبت الماضي في كافة معاهد الجمهورية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 

حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحانات مادتي أصول الدين (ورقة أول) (التفسير والحديث) والدراسات الاجتماعية
 

عقوبة الغش في امتحانات المعاهد الأزهرية 

وفي إطار مساعي الأزهر الشريف للتصدي لحالات الغش في الامتحانات تقرر في وقت سابق تعديل نص المادة الثالثة من قرار شيخ الأزهر بشأن تنظيم سير أعمال الامتحانات دون الإخلال بأي عقوبات أخرى لتكون على النحو التالي:

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أولًا: يلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط في سنوات النقل والشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.

2ـ إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب بها دون إحداث خلل بنظام سير الامتحان.

3ـ إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.

على أن يسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.

ثانيًا: يلغى امتحان الطالب في جميع المواد واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

1ـ قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.

2ـ إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

3ـ إذا قام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.

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طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات المطالعة والنصوص والهندسة

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