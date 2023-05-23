الدوري السعودي، رونالدو يقود هجوم النصر ضد الشباب

الدوري السعودي، أعلن دينكو بيليتشيتش، المدير الفني للنصر وفيسنتي مورينو المدير الفني لنادي الشباب، التشكيل الرسمي لمواجهة الفريقين، التي تقام ضمن الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.



تشكيل النصر

آجوستين روسي، سلطان الغنام، ألفارو جونزاليس، علي لاجامي، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، علي الحسن، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب:

كيم سيونج جيو، فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، كريتشوفياك، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، كارلوس جونيور، سانتي مينا.

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ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 60 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر الاتحاد، فيما يأتي الشباب ثالثا ب53 نقطة.

النصر ضد الشباب

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة لتحديد بطل الدوري السعودي، حيث تأتي قبل جولتين على ختام المسابقة التي يتصدرها الاتحاد بفارق 3 نقاط أمام النصر الذي يتطلع للفوز واعتلاء الصدارة حال تعثر العميد.

ويحشد العالمي كل أسلحته الهجومية، وفي مقدمتها كريستيانو رونالدو وتاليسكا وعبد الرحمن غريب وألفارو روديجيز وجوستافو.

على الجهة المقابلة، يخوض الشباب مهمة خاصة لإنقاذ موسمه بالحصول على المركز الثاني، من أجل التأهل لكأس السوبر السعودي، وضمان مقعده في دوري أبطال آسيا.

ويملك الشباب 53 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال (الرابع)، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، قبل 3 جولات على النهاية.