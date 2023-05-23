الأربعاء 24 مايو 2023
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صحة ومرأة

أعراض الجدري عند الأطفال، أبرزها السخونة والطفح الجلدي

اعراض الجدري، فيتو
اعراض الجدري، فيتو

أعراض الجدري عند الأطفال، الجدري من الأمراض الفيروسية الشهيرة التى تنتشر بين الأطفال فى فترة تغيير الفصول وفى فترة الدراسة.

 

وأعراض الجدري عند الأطفال، مميزة وتلاحظها الأمهات كثيرا وعلى الفور تقوم الأم بعزل الطفل حتى لا ينقل العدوى لأشقائه لأن الجدري سريع العدوى.

 

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثى الولادة، إن فيروس الجدري أو الجديري المائي فيروس يصيب الجسم وتظهر أعراضه على الجلد ورغم أعراض الجدري المزعجة فإنه يعتبر فيروسا ضعيفا سرعان ما تزول أعراضه وعلاجه الراحة والتغذية الجيدة مثله مثل نزلات البرد.

 

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وأضاف “عوض”، أن اعراض الجدري عند الأطفال مثل نزلة البرد ولكنها تزعج الأمهات كثيرا بسبب الطفح الجلدي وحكة جلد الطفل، وهى تبدأ بارتفاع في درجات حرارة الجسم ورشح، وتظل 48 ساعة ثم تختفي تمامًا، وتظهر على الجلد حبوب حمراء صغيرة سواء في الوجه أو الصدر أو اليدين أو البطن، ثم تتحول لفقعات مائية حتي تكون قشرة ونهاية الأسبوع تزول نهائيا.

 

وتابع، أن مرض الجديري معدٍ جدًا، وينتقل بمنتهي السهولة بين الأطفال فقط، خاصة فى فترة تغيير الفصول والتقلبات الجوية لذلك هو منتشر فى وقتنا الحالى، وله تطعيم في المصل واللقاح، وللأسف الشديد هناك العديد من الأطفال لا يتم تطعيمهم بالجدري على الرغم من أهمية التطعيم.

اعراض الجدري عند الأطفال، فيتو 

اعراض الجدري عند الأطفال 

وأوضح الدكتور أيمن عوض، أن أعراضه تتمثل في ظهور الطفح الجلدى بصورة فجائية في غضون 24 إلى 48 ساعة من بدء الإصابة، وخلال هذه المدة يصبح الطفل شاحبا منهكا وفاقدا للشهية مع ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، ويظهر الطفح الجلدي على هيئة فقاقيع، تتحول بعد ساعات إلى حويصلات تحتوي على سائل شفاف أحمر اللون"، ومن اعراض الجدري عند الأطفال:

  • سخونة
  • همدان بالجسم
  • أعراض رشح وزكام
  • ظهور حبوب مليئة بالماء بالوجه والظهر والبطن

علاج الجدري عند الأطفال 

وقال إخصائي طب الأطفال، إن علاج الجدري المائي والقضاء على الفيروس، مهم في الصغر حيث إن الفيروس يظل كامنا أحيانا، وينشط بالنسبة للكبار، مسببا مرض "الهربس العصبي"، أو مايعرف بالحزام الناري، وعلاج الجدري المائي بالنسبة للأطفال سهل، ويهدف إلى منع الطفل من حك الجلد على الإطلاق، كما يهدف أيضا العلاج إلى المحافظة على العين وسلامتها وبقية أعضاء الجسم أيضا، فلا يوجد علاج يقضى على الفيروس نفسه ولكن العلاج هنا يكون علاج الأعراض  حيث يصف للمريض بعض المسكنات ومضادات الحكة، حتى يستطيع المصاب تحمل الحكة الشديدة، والشعور بالإعياء، حتى تنتهي فترة حضانة الجسم للمرض. 

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نصائح مهمة لإستحمام طفل الجدري

وأضاف “عوض”، وتظن بعض الأمهات أن استحمام الطفل مريض الجدري صعب ولكنه أمر مهم يجب المواظبة عليه ولكن بشروط، منها:

1- عدم استحمام الطفل المصاب أكثر من مرتين في الأسبوع.
2- يجب أن تكون المياه فاترة أو دافئة قليلا.
3- الاستحمام بشامبو خاص بالأطفال.
4- عند تجفيف جسم الطفل يجب استخدام فوطة قطنية نظيفة خاصة بالطفل المصاب فقط وعدم خلطها بأى ملابس خاصة بأفراد المنزل لتجنب العدوى.
5- يجب أن يكون تجفيف الجسم من خلال طريقة الطبطبة لتجنب انتشار الحبوب بجسد الطفل. 

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اعراض الجدري اعراض الجدري عند الأطفال الدكتور أيمن عوض صحة الصحة

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