محمد شريف يقود الأهلي أمام إنبي بالدوري المصري

الأهلى أمام إنبي، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر أمام إنبي، في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام إنبي في الدوري المصري

وجاء تشكيل الأهلي أمام إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، ياسر ابراهيم، متولي

الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي

الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، محمد شريف

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق إنبى في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي.

-إعلانات-



7 لاعبين هزوا شباك الأهلي بالدوري الموسم الحالي



ونجح 7 لاعبين في هز شباك الأهلى خلال الـ21 مباراة التي خاضها الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي وهم كالتالي:

1- سجل النيجيري قانون الفريد لاعب الداخلية هدفا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة الثالثة بالدورى.

2- أحرز أحمد متعب لاعب طلائع الجيش هدفًا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة الخامسة بالدوري.

3- سجل عبد الكبير الوادي لاعب فريق فيوتشر إف سى هدفا في شباك فريق الأهلي بمباراة الجولة السابعة بالدوري.

4- أحرز أحمد شريف لاعب فاركو هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة الثامنة بالدوري.

5- سجل أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة العاشرة بالدوري.

6- أحرز رشيد احمد لاعب الداخلية هدفا في شباك فريق الأهلي بلقاء الجولة العشرين بالدوري.

7- سجل جون أوكولى لاعب المقاولون العرب هدفًا في شباك فريق الأهلي فى لقاء الجولة السابعة عشر بالدوري.

الأهلي يسعى إلى تعزيز الصدارة أمام إنبى

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام إنبى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 56 وتعزيز صدراته لجدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 53 نقطة جمعها من خوض 21 مباراة حيث فاز 16 مباراة وتعادل في خمس مباريات دون أن يتلقى أي خسارة وأحرز لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

إنبي يأمل في تحقيق الفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق إنبى بقيادة مدربه تامر مصطفى مباراة اليوم أمام الأهلى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 39 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز التاسع برصيد 36 نقطة جمعها من خوض 28 مباراة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في ست وخسر في 12 وأحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفا.

40 مباراة جمعت الأهلي وإنبي بالدوري

والتقى الأهلي وإنبي في 40 مباراة ببطولة الدوري الممتاز حيث فاز الفريق الأحمر في 29 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلى 76 هدفًا في شباك إنبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.

وأول مباراة جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز لعام 2003 وفاز بها الأهلي بنتيجة 2-1.

وآخر مواجهة جمعت الفريقين في الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي فاز بها الأهلى بهدفين نظيفين.

ويعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة نجوم القلعة الحمراء السابقين، الأكثر تسجيلا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف لكل لاعب.

مباريات الأهلى بالدوري الموسم الحالي

وفاز الأهلي على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على فريق الداخلية برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

كما فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وتعادل الأهلي مع فريق فيوتشر إف سي سي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي.

وفاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعادل الأهلي مع فريق سموحة بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام.

وتعادل الأهلي مع فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق بيراميدز بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق إنبى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري للموسم الحالي في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب.

وتعادل الأهلى مع فريق المصرى البورسعيدي بنتيجة 0-0 في لقاء الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وفاز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على البنك الأهلى بهدف نظيف بمباراة الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثية نظيفة بمباراة الجولة التاسعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب زهرة الجنوب بأسوان.

وتعادل الأهلى مع الداخلية بنتيجة 1-1 بمباراة الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأهلى we بالسلام.

وفاز الأهلى على فريق غزل المحلة بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق فريق فاركو بثلاثية نظيفة في لقاء الجولة الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

وفاز الأهلى على فريق سموحة السكندرى بهدفين نظيفين في لقاء الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.