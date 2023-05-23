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أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023

العملات الرقمية،فيتو
العملات الرقمية،فيتو

أسعار العملات الرقمية، تشهد العملات الرقمية في الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا وسط حالة من الحيرة ما بين القبول والرفض في دول العالم المختلفة، وعلى الرغم من عدم القبول حول الكثير من دول العالم فإن توجهات بعض الدول الأخرى ورجال الأعمال والمشاهير تميل إلى الاعتراف بها كعملة.

 

أسعار العملات الرقمية 

وننشر خلال السطور التالية أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023 وفقًا لآخر التحديثات اليومية، وأبرز التحركات التي تمر بها خلال اليوم، حيث شهدت العملات المشفرة ارتفاعا من بداية تعاملات اليوم.

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العملات الرقمية، فيتو

أسعار العملات الرقمية اليوم 

ارتفع سعر عملة Bitcoin  بنسبة 0.08% ليصل  إلى 28065.36 دولار.

ارتفع سعر عملة Ethereum بنسبة 0.62 % لتصل إلى 1802.12 دولار.

ارتفع سعر عملة (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 1.26% ليصل  إلى 86.57 دولار.

انخفض سعر عملة  Stellar بنسبة 0.094% لتسجل 0.09275 دولار.

ارتفع سعر عملة  Bitcoin Cash ABC  بنسبة 0.61% إلى 115.88 دولار.

ارتفع سعر عملة  Cardano بنسبة 0.85% لتسجل 0.38463 دولار.

وذكر تقرير إخباري أوروبي أن عدد الشركات التي أصبحت تتبنى مدفوعات العملة المشفرة “العملات الرقمية” تتزايد في الفترة الأخيرة، مع توسع انتشار ”البيتكوين“ وعملات رئيسة أخرى، وتوجه عدد من الدول للاعتراف رسميًّا بمثل تلك العملات.

وفي الوقت الذي أصبح فيه بيع وشراء العملات المشفرة سائدًا بشكل متزايد فإن فرص إنفاق مثل هذه العملات ما تزال محدودة إلى حد ما حتى الآن بسبب استمرار التقلبات في سعرها.

ومع ذلك هناك عدد متزايد من الشركات التي تتبنى العملات المشفرة؛ ما يسمح للعملاء باستخدامها كوسيلة رسمية للدفع مقابل سلعهم وخدماتهم.

أول ماكينة صرافة

وتم افتتاح أول ماكينة صراف آلي للعملات الرقمية في العالم في هندوراس هذا الأسبوع حيث سعى داعمو البيتكوين إلى تحفيز الطلب على الأصول الافتراضية بعد أن أصبحت السلفادور المجاورة أول دولة تؤسس عملة البيتكوين كعملة قانونية وتسمح الآلة، التي يطلق عليها محليًّا "لا بيتكوينيرا" أو "la bitcoinera"، للمستخدمين بالحصول على العملات الرقمية المشفرة البيتكوين والإيثريوم باستخدام عملة ليمبيرا المحلية وتم تثبيتها في برج مكاتب في عاصمة تيجوسي غالبا من قبل شركة TGU Consulting. 

ووفقًا لويكبيديا فإن العملة الرقمية والتي تعرف أيضًا بالنقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. 

وتشمل الأمثلة العملات الافتراضية والعملات المعماة أو حتى «النقد الإلزامي الرقمي» الصادر من البنك المركزي. وعلى غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضًا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل للاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.

والعملة الرقمية هي رصيد مالي مسجل إلكترونيًّا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر. وهناك شكل آخر من أشكال الأموال الإلكترونية هو أموال الشبكة، تسمح بنقل القيمة على شبكات الحاسوب، ولا سيما شبكة الإنترنت. والمال الإلكتروني هو أيضًا مطالبة على مصرف خاص أو مؤسسة مالية أخرى مثل الودائع المصرفية.

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