تغطيات شركات التأمين للسيارات المستعملة.. ومستندات الحصول على التعويض

تواصل شركات التأمين على الممتلكات التوسع فى تغطياتها لبرامج مستحدثة من بينها التوسع في التأمين على السيارات المستعملة وهي التي تجاوز عمرها بالسوق 5 سنوات، وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء السيارات المستعملة بعد ارتفاع السيارات الزيرو بشكل غير طبيعي وغير مقبول، حيث لم تعد في متناول متوسطي الدخل.



ولجأت الشركات لذلك بعد أن كانت تفضل تغطية السيارات الجديدة والمعروفة بـ”الزيرو” وهو ما يعود على العميل صاحب السيارة القديمة بالإيجاب نتيجة حمايتها تغطيتها المادية.

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ويتزايد يوما بعد يوم عدد شركات تأمين الممتلكات بالسوق المصرية، والتي لديها وثائق تأمين تكميلي على السيارات المستعملة وبشكل شامل حيث كان يواجه العميل صعوبات كبيرة فى التأمين عليها في السابق.



برامج تسعير كافة انواع السيارات المستعملة

ويستطيع العميل ا من خلال منتج تأمين السيارات التكميلى المستعملة الحصول عليه من خلال منظومة تسعيرية خاصة متاحة لكافة.

وأصبح بالإمكان تغطية جميع أنواع السيارات التى تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع ومتوفرة للوسطاء ايضا من خلال برامج مختلفة لكل ماركة وموديل.

و تخدم هذه البرامج كافة المنتجات الجديدة، قطاع كبير من العملاء أصحاب السيارات القديمة الى حد كبير.

التغطيات التأمينية على السيارات المستعملة:

- الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى، الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب، بسبب حادث أو عطل ميكانيكى والحريق والسرقة.

- يوفر التأمين التكميلى على السيارات تغطية السيارة ضد الحريق والسطو إضافة للحوادث العرضية.



- تكاليف نقل المركبة من موقع الحادث إلى أقرب ورشة مناسبة وإعادتها للمؤمن له بعد التصليح.



- التعويض ضد سرقة السيارة المغطاة تامينيا،و سيحصل العميل علي قيمتها السوقية أو مبلغ تأمينها المبين في عقد التأمين إذا كان المبلغ يقل عن السعر السوقية.



- اذا تعرضت السيارة أو السيارات إلي أضرار جسيمة ترفع كلفة إصلاحها إلي درجة أن يصبح فيها هذا الإصلاح غير ذي جدوي

اقتصادية أو كون التأمين – أقصي مبلغ يمكن أن تتحمله شركة التأمين – منخفضا إلي درجة تجعل شركة التأمين تفضل اعتماد المطالبة كخسارة كلية في مثل هذه الحالات ستصبح المركبة ملكا للمؤمن.



- اذا كانت السيارة مشتراه بالتقسيط عن طريق أحد البنوك فسوف تقوم شركة التأمين بدفع ما يعادل ما تبقي من القرض إلي البنك ويدفع الباقي من التسوية للمؤمن له إذا التعويض كافيا لذلك.

- تعويض العميل عن سيارته باخرى فى خالة الهلاك الكلى، وتغطى وثيقة تأمين السيارات التكميلى قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها، قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة، تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي.



- تغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية)، تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

خطوات الحصول على التعويض والمستندات المطلوبة

أولًا المستندات المطلوبة:

يتم تقديم نسخة من رخصة السيارة، ونسخة من رخصة القيادة مع نسخة من وثيقة التأمين

صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث فى حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو فى حالة السرقة أو الحريق.

إحضار مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح، أو إحضارها من التوكيل (فى حالة إذا كانت السيارة جديدة).