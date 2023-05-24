الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تغطيات شركات التأمين للسيارات المستعملة.. ومستندات الحصول على التعويض

تأمين السيارات، فيتو
تأمين السيارات، فيتو

تواصل شركات التأمين على الممتلكات التوسع فى تغطياتها لبرامج مستحدثة من بينها التوسع في التأمين على السيارات المستعملة وهي التي تجاوز عمرها بالسوق 5 سنوات، وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء السيارات المستعملة بعد ارتفاع السيارات الزيرو بشكل غير طبيعي وغير مقبول، حيث لم تعد في متناول متوسطي الدخل. 


ولجأت الشركات لذلك بعد أن كانت تفضل تغطية السيارات  الجديدة والمعروفة بـ”الزيرو” وهو ما يعود على العميل صاحب السيارة القديمة بالإيجاب نتيجة حمايتها تغطيتها المادية.

-إعلانات-

ويتزايد يوما بعد يوم عدد شركات تأمين الممتلكات بالسوق المصرية، والتي  لديها وثائق تأمين تكميلي على السيارات المستعملة وبشكل شامل حيث كان يواجه العميل صعوبات كبيرة فى التأمين عليها في السابق. 


برامج  تسعير كافة انواع السيارات المستعملة

ويستطيع العميل ا من خلال  منتج تأمين السيارات التكميلى المستعملة الحصول عليه  من خلال  منظومة تسعيرية خاصة متاحة لكافة.

وأصبح بالإمكان تغطية جميع أنواع السيارات التى تتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع ومتوفرة للوسطاء ايضا من خلال برامج مختلفة لكل ماركة وموديل.

و تخدم هذه البرامج كافة  المنتجات الجديدة، قطاع كبير من العملاء أصحاب السيارات القديمة الى حد كبير. 

 

التغطيات التأمينية على السيارات المستعملة:

- الخسائر المادية التى تنشأ عن الهلاك أو التلف الكلى أو الجزئى، الذى يُصيب السيارة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الناتجة عن أخطار حوادث التصادم والانقلاب، بسبب حادث أو عطل ميكانيكى والحريق والسرقة.

- يوفر التأمين التكميلى على السيارات تغطية السيارة ضد الحريق والسطو إضافة للحوادث العرضية. 
 

- تكاليف نقل المركبة من موقع الحادث إلى أقرب ورشة مناسبة وإعادتها للمؤمن له بعد التصليح.
 

- التعويض ضد  سرقة السيارة  المغطاة تامينيا،و سيحصل العميل علي قيمتها السوقية أو مبلغ تأمينها المبين في عقد التأمين إذا كان المبلغ يقل عن السعر السوقية. 
 

-  اذا تعرضت السيارة أو السيارات إلي أضرار جسيمة ترفع كلفة إصلاحها إلي درجة أن يصبح فيها هذا الإصلاح غير ذي جدوي

اقتصادية أو كون التأمين – أقصي مبلغ يمكن أن تتحمله شركة التأمين – منخفضا إلي درجة تجعل شركة التأمين تفضل اعتماد المطالبة كخسارة كلية في مثل هذه الحالات ستصبح المركبة ملكا للمؤمن. 
 

- اذا كانت السيارة مشتراه بالتقسيط عن طريق أحد البنوك فسوف تقوم شركة التأمين بدفع ما يعادل ما تبقي من القرض إلي البنك ويدفع الباقي من التسوية للمؤمن له إذا التعويض كافيا لذلك.

 

- تعويض العميل عن سيارته باخرى فى خالة الهلاك الكلى، وتغطى وثيقة تأمين السيارات التكميلى قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها، قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة، تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي. 
 

- تغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية)، تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

 

خطوات الحصول على التعويض والمستندات المطلوبة

 

أولًا المستندات المطلوبة:

  • يتم تقديم نسخة من رخصة السيارة، ونسخة من رخصة القيادة مع نسخة من وثيقة التأمين 
  • صورة رسمية من محضر الشرطة عن الحادث فى حالة وجود متسبب معلوم للحادث أو فى حالة السرقة أو الحريق.
  •  إحضار مقايسة إصلاح السيارة من ورشة الإصلاح، أو إحضارها من التوكيل (فى حالة إذا كانت  السيارة جديدة).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التأمين على السيارات الخسائر المادية التصادم والانقلاب السيارات المستعملة السيارة المؤمن عليها المنتجات الجديدة شراء السيارات المستعملة

مواد متعلقة

3 أنواع لوثائق التأمين على السيارات، تعرف على تغطياتها ومزاياها

أهلي المونديال.. مكاسب مالية وأزمات فنية.. أفشة‭ ‬وشريف‭ ‬في‭ ‬‮ «خانة‭ ‬اليك‮»‬.. وجلسة الرباط تكشف المستور

كواليس‭ ‬احتواء‭ ‬‮«الملفات‭ ‬الملغومة»‬‭ ‬في‭ ‬المنطقة.. تحركات‭ ‬القاهرة‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬انفجار‭ ‬الأوضاع‭ ‬

بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬المخرج‭..‬ محمد‭ ‬سعد‭ ‬يُخرج‭ ‬مسلسل‬‮ «‬الحاج‭ ‬إكسلانس»‬‭ ‬بنفسه‭!‬

التقشف.. الدواء المر، وتعليمات مشددة من مدبولي “امسكوا إيديكم شوية”

ثمن‭ ‬الغربة.. قصة‭ ‬سقوط‭ ‬16‭ ‬ألف‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬قبضة‭ ‬مافيا‭ ‬البحار‭ ‬وتجار‭ ‬الهجرة‭ ‬غير‭ ‬الشرعية

أسامة‭ ‬داود‭ ‬يكشف‭:‬ إهدار‭ ‬60‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬تبرعات‭ ‬فى‭ ‬مناقصة‭ ‬تطوير‭ ‬مستشفى‭ ‬57357

كشف حساب الرئيس السيسي الخارجي في يناير

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

حاملة 16 صاروخًا برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي

رؤية البرلمان لتحقيق أقصى استفادة من القطن المصري في الصناعات الوطنية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية