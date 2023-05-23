عبد الملك: أوسوريو متأثر بفكر جوارديولا.. والزمالك أصبح فريقا مهلهلا

الزمالك، أكد أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، أن فريق الداخلية حقق نتيجة جيدة بالتعادل أمام الزمالك، مؤكدًا أن أوسوريو ما زال يرتكب أخطاء كثيرة في تشكيلة الفريق الأبيض، وهي السبب في الأداء السيئ.

وقال عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس توبوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الزمالك أصبح فريق مهلهل تمامًا، وخط الدفاع يعاني بشدة في ظل الطريقة التي يعتمد عليها أوسوريو، والفريق الأبيض يلعب بدون ظهيرين".

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حسام عبد المجيد لا يجيد التمرير

وأضاف: "أوسوريو متأثر بفكر جوارديولا مع مانشستر سيتي، وحسام عبد المجيد لعب في وسط الملعب أو أمام خط الدفاع، رغم أنه لا يجيد التمرير بشكل صحيح، ولا أعرف لماذا لا يتحدث أعضاء الجهاز المعاون المصريين مع المدرب الكولومبي، لتصحيح الأخطاء".

وواصل: "الزمالك لا يستحق الفوز على الداخلية، لم يقدم معظم اللاعبين الأداء المنتظر، وزيزو أصبح مستواه متذبذب في الفترة الأخيرة".

خوان كارلوس أوسوريو، فيتو

جوارديولا لو درب الزمالك لن ينجح

وأكمل: "زيزو لن يحصل على أي راحة حاليًّا، وما زال لديه ارتباطات مع منتخب مصر، كما أن الزمالك لديه مواجهات صعبة أمام بيراميدز وفيوتشر والأهلي".

وأتم: “جوارديولا لو تولى الزمالك لن ينجح في الوقت الحالي، خصوصا مع وجود هؤلاء اللاعبين، الأزمة تكمن في الأفراد الموجودين حاليًّا”.

حقيقة رحيل أوسوريو من الزمالك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضًا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث المباراة

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدأ محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبد العال وكادوا أن يحرزوا هدفا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.