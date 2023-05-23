نادر السيد: يوسف أسامة نبيه لم يخطئ في حق الزمالك

علَق نادر السيد نجم نادي الزمالك السابق على أزمة تجميد يوسف أسامة نبيه جناح الفريق الأبيض بسبب أنباء توقيعه لنادي بيراميدز، وانتقاله للفريق السماوي بدءًا من الموسم المقبل.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN":

"يوسف أسامة نبيه لم يخطئ في حق الزمالك، وأرى أنه ليس طرفًا في تلك الأزمة، فالأمر لا بدَّ أن يكون عرض وطلب بين الطرفين، وإدارة القلعة البيضاء لم تقدم العرض المناسب للاعب من أجل تجديد تعاقده كونه أحد اللاعبين المميزين مع الأبيض وأحد أبناء النادي".

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وعن تشابه الموقف مع رمضان صبحي نجم بيراميدز، قال: "موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مختلف تمامًا، فاللاعب كان النجم الأول داخل النادي الأهلي، وكان الفتى المدلل للجماهير الحمراء، قبل انتقاله بشكل مفاجئ إلى بيراميدز، كما أن إدارة القلعة الحمراء تحدثت معه بشأن التجديد عكس يوسف أسامة نبيه".

أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضًا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدأ محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدفا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.