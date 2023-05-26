410 جنيهات أعلى سعر للحم البتلو اليوم الجمعة 26-5- 2023 بالأسواق

تباينت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة الموافق 26 مايو 2023، سواء في السلاسل الغذائية الكبرى أو في محلات الجزارة بالأسواق في محافظات مصر، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار اللحوم في المحلات والسلاسل الغذائية الكبرى

أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية اليوم الجمعة

البداية مع سعر اللحوم في السلاسل الغذائية الكبرى اليوم الجمعة، حيث تراوح سعر كيلو كبدة إسكندراني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 202 جنيه، مكعبات لحم بقري بسعر 284.9 جنيه، سمانة بقري بلدي سعر 394.95 جنيه، ومكعبات بقري بلدي قليل الدسم بسعر 385.95 جنيه، لحم بقري مفروم بلدي بسعر 282.95 جنيه، رامب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، وسجق لحم بقري بسعر 349.95 جنيه، ظهر فخدة بلدي بقري سعر 394.95 جنيه، ورقبة بقري بسعر 359.95 جنيه.

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وبلغ سعر كفتة ضاني مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام نحو 249.5 جنيه، موزة بقري بلدي بسعر 379.95 جنيه، انتركوت بقري بلدي بسعر 369.95 جنيه، اسكالوب بقري بلدي بسعر 394.95 جنيه، كفتة بقري بسعر 295.95 جنيه، كفتة مجمدة وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، مكعب لحم بقري برازيلي مجمد وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 289.95 جنيه، سجق بقري قليل الدسم نحو 389.95 جنيه، ستيك ريب أي بلدي بسعر 394.95 جنيه، عظام بسعر 14.95 جنيه للكيلو، رستو ضاني بسعر 412.95 جنيه.

وعن أسعار البرجر في السلاسل الغذائية اليوم الجمعة، سجل برجر لحم بقري سعر 329.95 جنيه، برجر وزن 850 إلى 1000 جرام بسعر 249.5 جنيه، برجر ستيك مجمد وزن 850 إلى 1000 جرام فسجل نحو 249.5 جنيه،عرق فلتو بلدي بسعر 435.95 جنيه، روست بيف بلدي بسعر 397.95 جنيه، مخاصي بسعر 341.65 جنيه، لحم مفروم برازيلي وزن من 850 إلى 1000 جرام بسعر 245.95 جنيه، ممبار بقري نحو 85 جنيهًا للقطعة الواحدة، لحم بقري توب سايد بلدي بسعر 394.95 جنيه، ستروجانوف باللحم البلدي بسعر 394.95 جنيه.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

وعن أسعار اللحم الضاني (الصافي وبالعظام) في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو لحم الضأن الصافي نحو 343.8 جنيهًا، وبلغ أدنى سعر لكيلو اللحم الضأن نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 480 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحوم الضاني في الأسواق، فيما بلغ متوسط سعر اللحم الضاني بالعظام نحو 263 جنيهًا، وبلغ أقل سعر له في الأسواق نحو 150 جنيهًا مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم الضأن بالعظام نحو 350 جنيهًا.

أسعار اللحوم بتلو في أسواق المحافظات

أما أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي أو بالعظام، فسجل اللحم البتلو الصافي متوسط سعر قدره 329 جنيهًا في الأسواق، وسجل أدنى سعر للحوم الحمراء 250 جنيهًا للكيلو مقابل 410 جنيهات أعلى سعر للحم في الأسواق، فيما بلغ متوسط سعر كيلو لحم البتلو بالعظم نحو 273.5 جنيه، وسجل أدنى سعر لكيلو اللحوم بتلو بالعظم نحو 150 جنيهًا، مقابل 350 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في الأسواق.

سعر اللحوم الكندوز في أسواق المحافظات

وفيما يخص أسعار اللحوم الكندوز التي تختلف أسعارها وفقًا لعمر الذبيحة، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 263.6 جنيه في الأسواق، وتراوح سعر كيلو اللحم كندوز كبير بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

أما لحم كندوز وسط، فسجل متوسط السعر بنحو 303 جنيهات في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر له نحو 190 جنيها للكيلو في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات، وسجل اللحم الكندوز صغير متوسط سعر بنحو 324.8 جنيه، وبلغ أدنى سعر له في الأسواق نحو 250 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.