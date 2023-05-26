الجمعة 26 مايو 2023
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اقتصاد

نقيب الفلاحين: العجول البلدي مهددة بالانقراض بحلول عام 2025

ماشية،فيتو
ماشية،فيتو

أكد محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين، أن ثروة مصر من العجول البلدي مهددة بالانقراض بحلول عام 2025، في حال لم تضع الحكومة حلول جذرية لإنقاذ الثروة الحيوانية وتنميتها.

الأخطار تهدد الثروة الحيوانية والعجول البلدي مهددة بالإنقراض 

وقال نقيب الفلاحين الزراعيين في تصريح لـ «فيتو» إن العجول البلدي مهددة بالانقراض بحلول 2025، إذ لم تستدرك الحكومة الوضع الراهن وحل الأزمة جذريًا، بأن تقلل الخسائر لدى المربين وتدعم جهود تنمية الثروة الحيوانية في مصر، وإذ لم يحدث طفرات سعرية ستنقرض، والذي دعم وجود مزارع تربية الثروة الحيوانية الطفرات السعرية وصعود اسعار اللحوم، التي معها عوض المربين جزء من خسائرهم، فالذي اشترى سابقًا عجل بسعر 20 ألف جنيه، يستطيع بيعه الأن بسعر 55 ألف جنيه، وبالرغم من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق لتتخطى الـ 300 جنيه، فهي في الحقيقة غير مرتفعة الثمن « اللحمة مش غالية، اللحمة رغم ارتفاع أسعارها أرخص سلعة بيأكلها المصريون حاليًا مع ارتفاعات الأسعار الحالية في السلع الغذائية كافة».

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فلاحين لحمه تموين مربي الحكومة المصرية

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