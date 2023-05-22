أمين جامعة المنصورة الجديدة يبحث استعدادات نهاية العام الدراسي ونظام الامتحانات

التقى اليوم عبد الله جاد أمين عام جامعة المنصورة الجديدة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية، بأعضاء الهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة للتنظيم ووضع الاستعدادات النهائي لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

جانب من لقاء بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

ضوابط الاختبارات

وناقش العمداء، وأبو المجد المتولي مدير شئون الطلاب بالجامعة الضوابط الحاكمة للأختبارات وأن الجامعة تتبع أحدث ما وصلت إليه العملية التعليمية من نظام للامتحانات والتصحيح الإلكتروني ومواصفات ورقة الأسئلة والتصحيح الإلكتروني ورصد وإعلان النتيجة إلكترونيا وفقا لمعايير الجودة والاعتماد.

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جانب من لقاء بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

تأمين لجان الامتحانات

وأكد أمين الجامعة على توفير التأمين اللازم لجميع لجان الامتحانات والتدابير الخاصة بالراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة فى اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين؛ والتأكد من تطبيق كافة الضوابط التى يجب اتباعها خلال فترة الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة فى حالات الغش وعدم الالتزام بالقواعد العامة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

جانب من لقاء بجامعة المنصورة الجديدة، فيتو

قد نقل أمين عام الجامعة تحيات وتقدير رئيس الجامعة في حواره مع فريق العمل وحثهم على بذل مزيد من الاجتهاد لرفعة وانضباط المنظومة الادارية داخل الجامعة لتكون مثالا يحتذى به في الانضباط والالتزام في العمل، وإلى ضرورة العمل كفريق عمل واحد ومكتمل دائما.