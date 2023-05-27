غزوات أم فتوحات؟! مغالطات حول الرسول (4)

في حديث شهير رواه البخاري، عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم، قال: "بُعِثْتُ بين يَدَيِ السَّاعة بالسَّيف، حتى يُعبَدَ اللهُ وحدَه لا شريك له، وجُعِلَ رِزْقي تحت ظلِّ رُمْحي، وجُعِلَ الذَّلُّ والصَّغار على مَنْ خالَف أمري، ومَنْ تَشَبَّهَ بقومٍ فهو منهم»". هذا الحديث المنسوب إلى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وأمثاله، مسئول عن تفشي الإرهاب، وانتعاش الجماعات الإرهابية في عالمنا اليوم.

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كلهم، أعني الإرهابيين، يعتقدون أن الإسلام موازٍ للعنف، والدماء، والقتل، والضرب. والحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف لقتال من لم يؤمن بالله تعالى حتى يدخل فى الإسلام، ويعبد الله وحده. هذا ما تمسكت به جماعات العنف التى ترتكب جرائم القتل باسم الإسلام.

كيف يكون هذا النص صحيحا، وقد قال رب العزة، في وصف حبيبه ومصطفاه، سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".. وأشاد بخلقه ومعاملته للآخرين: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ".

للأسف الشديد، هذا الحديث خرجه ابن رجب الحنبلي، وحققه الألباني! (وكم صحح الألباني المئات من الأقوال المنسوبة زروًا إلى حضرة رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصًا أحاديث العنف والقتل، وآن الأوان لإعادة النظر في كل ما خرجه الشيخ الألباني).

هدى ورحمة

قرأت كلاما للدكتور محمد إبراهيم الحفناوى، أستاذ أصول الفقه ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس، جاء فيه: الحديث من حيث المتن يتعارض مع ما قرره القرآن الكريم بخصوص ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ القرآن الكريم كله لا يجد فيه آية واحدة تصرح أو تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالسيف..

وإنما يجد آياته صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم بعثه ربه بالهدى ودين الحق، والموعظة الحسنة، والرفق بالناس. قال تعالى: "وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا".. وقال سبحانه: "هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

هذه الآيات وغيرها تدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث بالسيف، كما يزعمون، وإنما بعث بالهدى والرحمة العامة للعالمين وبالتبشير وبالإنذار.

ويؤكد الحفناوى أن الحديث المذكور لا يصمد أمام آيات القرآن الكريم الواضحة البيان التى تقرر لكل الناس أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وسلم، هو الرحمة المهداة لكل العالمين، وأنه كما قال أبو العباس المرسي، رحمه الله: "الأنبياء لأممهم عطية، ونبينا لنا هدية، وفرق بين العطية والهدية؛ لأن العطية للمحتاجين، والهدية للمحبوبين"..

فما يفيده ظاهر الحديث يتعارض مع القرآن الكريم، وإلا فما معنى قوله تعالى: "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ".

ويتساءل الحفناوى: هل الرسول الذى نزلت عليه هذه الآية يقول: بعثت بين يدى الساعة بالسيف.. إن هذا بعيد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث بالسيف لنشر دعوته، ولم يرتزق من رمحه، وإنما كان حليما ما عرفت منه زلة، ولا حفظت عنه هفوة، وكان لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صبرا، وعلى إسراف الجاهل إلا حلما..

ولما كسرت رباعيته، وشُج وجهه الكريم يوم أُحُد فشق ذلك على أصحابه، وقالوا: لو دعوت عليهم، فقال: "إنى لم أُبْعَثْ لَعَّانًا، ولكنى بُعِثْتُ داعيًا ورحمةً، اللهم اغفرْ لقومى فإنَّهمْ لا يعلمون". انظر إلى ما فى هذا القول من جماع الفضل، ودرجات الإحسان، وحسن الخلق، وكرم النفس، وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر على السكوت عنهم حتى عفا عنهم.

دعوته صلى الله عليه وسلم تمخضت إلى الاعتماد على العقل والنظر، وانتهت إلى الإقناع والحجة، أما السيف والرمح، وأما القوة والقسر فما لها من سبيل على أحد، ولا يدفع إنسان إلى الدين دفعا، ولا يحمل على العقيدة حملا؛ لأن الدين فى جوهره يأبى إلا أن يكون عن رضا واختيار، وكل نفس تسلك ما تريد.

هذه هى طبيعة الدعوة المحمدية، وهذه سبيلها، وإن دعوة بهذه المثابة لا يمكن أن يصدق عاقل أنها تحمل فى طياتها إكراه أحد من الخلق على اعتناقها أو الإيمان بها "أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ".

ويضيف الدكتور الحفناوى أن الحديث من حيث السند فيه كلام، ولم يأت من طريق واحدة صحيحة متصلة سالمة من النقد، وإنما صححه من صححه بطرقه، وكلها لا تسلم من مقال، ولم تكثر إلى درجة يقال: يقوى بعضها بعضا، على أن التصحيح بكثرة الطرق، وإن لم يكن معروفا بكثرة ووضوح عند المتقدمين من أئمة الحديث، إنما يعمل به فى القضايا اليسيرة، والأمور الجزئية البسيطة، لا فى مثل هذا الأمر الذى يعبر عن عنوان الإسلام واتجاهه، هل بعث رسوله بالرحمة أو بعث بالسيف؟ هل يتفق هذا مع وصف الله تعالى له "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"؟!

خلاصة القول؛ إنها فتوح ربانية ومعجزات إلهية، اختص بها المولى، جل وعلا، رسوله المجتبى، صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تكن أبدا حروبا ولا غزوات.