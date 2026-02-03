الانقلاب الناعم في التعليم المصري

من المجانية إلى التسليع وإشعال الطبقية

«أخطر أشكال اللامساواة هى تلك التى تُقدَّم في صورة عدالة»، ليست هذه العبارة، التى صاغها عالم الاجتماع الفرنسى بيير بورديو في كتابه المرجعى إعادة الإنتاج (La Reproduction)، مجرد توصيف نظري لتجربة تعليمية بعيدة، بل تكاد تكون المفتاح الأكثر دقة لفهم ما يجرى اليوم داخل بنية التعليم المصري..

فالقضية لم تعد محصورة في أزمة تمويل، أو خلل إداري، أو تراجع في جودة المناهج، بل باتت تمس جوهر وظيفة التعليم ذاته، فهل لا يزال التعليم أداة لتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، أم تحول إلى آلية ناعمة لإعادة إنتاج اللامساواة تحت غطاء الاختيار والجودة؟



إن أخطر ما فى التحول الجارى ليس فجاجته، بل نعومته. فالتمييز لم يعد يُفرض بالقانون، ولا يُعلن فى الخطاب الرسمي، بل يُعاد تشكيله في لغة تبدو تقدمية وحديثة: تنويع المسارات، تعدد النماذج، حرية الاختيار، التنافسية العالمية. لغة أخلاقية فى ظاهرها، لكنها تخفى فى عمقها انقلابًا فكريًا كاملًا فى معنى التعليم ودور الدولة.



فى مصر، لم يعد التعليم مساحة مشتركة تُصاغ فيها الهوية الوطنية، بل صار خارطة طبقية دقيقة، تُقرأ من نوع المدرسة، ولغة التدريس، وقيمة المصروفات، وشبكة العلاقات التى يكتسبها الطالب قبل أن يكتسب المعرفة ذاتها.



نحن إزاء مشهد لا يمكن فصله عن تحولات أوسع فى دور الدولة، وعلاقتها بالمجتمع، وتعريفها لمعنى الحق العام.. فمنذ طه حسين الذى ربط التعليم بـ الهواء والماء، إلى دساتير ما بعد الاستقلال التى جعلت مجانية التعليم أحد أعمدة العقد الاجتماعي، كان التعليم هو المساحة التى تلتقى فيها الطبقات، ويتساوى فيها أبناء الفلاح والعامل والموظف مع أبناء الصفوة، لكن هذا المعنى تآكل تدريجيًا.



اليوم، لم تعد الدولة تتحدث عن تطوير التعليم بوصفه مشروعًا عامًا، بل عن تنويع مساراته.. كلمة تبدو بريئة، لكنها تحمل فى جوفها انقلابًا فكريًا كاملًا: تنويع المسارات يعنى عمليًا تنويع الفرص، وتنويع الفرص يعنى تنويع المصير الاجتماعي.

فحين تنشئ الدولة مدارس متميزة بمصروفات مرتفعة، فهى لا تطوّر التعليم العام، بل تؤسس رسميًا لفكرة أن الجودة سلعة، وأن من لا يملك ثمنها عليه الاكتفاء بالحد الأدنى. وهنا، لا تعود الدولة راعية للعدالة، بل تصبح وسيطًا فى سوق غير متكافئ.



حين تعلن الأرقام الرسمية أن التعليم الخاص يضم ما يزيد على 2.8 مليون طالب فى أكثر من 10.450 مدرسة، فنحن لا نتحدث عن هامش أو استثناء، بل عن نظامٍ موازٍ يتضخم بهدوء داخل جسد الدولة. نظام لا يكتفى بتقديم تعليم مختلف، بل ينتج إنسانًا مختلفًا، لغويًا، وثقافيًا، ووجدانيًا، ثم يدفعه لاحقًا إلى صدارة المجتمع باعتباره الأكفأ.. هنا لا يعود التعليم وسيلة للعدالة الاجتماعية، بل يصبح آلية لإعادة إنتاج اللامساواة.



التحول الصامت من حق إلى سلعة

حين تشكّلت الدولة الحديثة في أوروبا، ثم في دول ما بعد الاستعمار، كان التعليم أحد أعمدتها الأخلاقية الكبرى. لم يكن التوسع في التعليم مجرد استجابة لحاجات اقتصادية، بل كان اعترافًا سياسيًا بأن المساواة أمام القانون لا معنى لها إذا لم تُدعَّم بمساواة -أو على الأقل تقارب- في الوصول إلى المعرفة.



لهذا ارتبط التعليم المجانى أو العام تاريخيًا بمشروعات العدالة الاجتماعية. المدرسة لم تكن مكانًا لتلقين المعلومات فقط، بل كانت مساحة رمزية تلتقى فيها الطبقات، ويتكوّن فيها شعور أولى بالانتماء إلى مجتمع واحد. في الفصل الدراسى الواحد، كان يجلس أبناء الفلاحين والعمال والموظفين وأبناء الطبقة الوسطى، يدرسون المنهج نفسه، ويتقاسمون اللغة نفسها، ويخضعون لمعايير تقييم واحدة.



وفي مصر بعد ثورة يوليو 1952، ارتبط التعليم المجانى في مصر بوعد مركزي: تمكين كل طفل من فرصة متساوية لإطلاق قدراته. لكنه وعد لم يدم طويلًا. تدريجيًا، ومع تحول الدولة من ضامن اجتماعى إلى منظم اقتصادي، بدأت سياسات الخصخصة الجزئية وتخفيف الدعم عن التعليم العام تفتح الباب أمام التمييز المبطن.



وفق تقارير البنك الدولى (World Bank- 2020)، أصبح جزء كبير من التعليم فى الدول النامية متاحًا لمن يستطيع دفع تكاليف باهظة، بينما تُترك المدارس الحكومية لتعمل بأدنى الإمكانيات، ما يعكس تحول التعليم من حق إلى سلعة.



فى مصر، يصل الفرق فى المصروفات السنوية بين المدرسة الخاصة الدولية والمتوسطة الحكومية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وهو فارق لا يعكس فقط نوعية التعليم بل مستقبل الطفل الاجتماعى والاقتصادي.



فى كتابه المرجعى إعادة الإنتاج (La Reproduction)، يشرح بيير بورديو كيف تعمل المدرسة كآلية ناعمة لإعادة إنتاج البنية الطبقية. فهى لا تفرض التمييز بالقوة، بل تمارسه عبر معايير محايدة ظاهريًا: اللغة، أسلوب التعبير، الثقة بالنفس، القدرة على النقاش.



هذه العناصر تشكّل ما يسميه بورديو الرأسمال الثقافي، وهو رأسمال لا يتوزع بالتساوي، بل يُكتسب فى البيت قبل المدرسة. وحين تختلف المدارس نفسها، فإنها لا تعوض هذا التفاوت، بل تُضخّمه.



فى السياق المصري، يصبح الفارق بين طالب يتعلم فى مدرسة دولية تُنمّى التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والبحث، وطالب آخر محكوم بالتلقين والحفظ، فارقًا وجوديًا، لا تعليميًا فقط. النتيجة ليست اختلاف درجات، بل اختلاف مصائر.



تحذير من التعليم الطبقي

يحذّر الفيلسوف الاقتصادى كارل بولانى من إخضاع المجالات الاجتماعية الحيوية لمنطق السوق، لأن السوق -بطبيعته- لا يعترف بالحقوق، بل بالقدرة على الدفع. وحين يدخل التعليم هذا المنطق، فإنه يفقد وظيفته كأداة لتحقيق التماسك الاجتماعي، ويتحول إلى سلعة تُشترى وتُباع.



التعليم الطبقى هو التعبير الأوضح عن هذا التحول. لم تعد الجودة التزامًا عامًا تتحمله الدولة، بل أصبحت خيارًا فرديًا. من يملك المال يشترى تعليمًا أفضل، ومن لا يملك يُطالَب بالتكيّف، أو الصبر، أو القبول بالحد الأدنى.



وهنا يتغير دور الدولة جذريًا. لم تعد راعية للعدالة، بل مديرًا للاختلاف. لا تمنع أحدًا من التعليم، لكنها لا تضمن تكافؤ الفرص. تترك الفجوة تتسع، ثم تتعامل معها باعتبارها أمرًا طبيعيًا، بل حتميًا.



هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، بل بالتدرج: أولًا، إضعاف التعليم العام. ثانيًا، تقديم البدائل المدفوعة بوصفها حلولًا. ثالثًا، تطبيع الفكرة فى الوعى العام. وأخيرًا، لوم الفرد على فشله فى الاختيار الصحيح.



اللغة والهيمنة

الإيطالى المتوفى عام 1937 أنطونيو غرامشى لم يكن منظّرًا تربويًا تقليديًا، لكنه فهم مبكرًا أن السيطرة لا تُمارس بالسلاح فقط، بل بالثقافة. اللغة التى ندرس بها، والمراجع التى نعتمدها، والتاريخ الذى نرويه، كلها أدوات للهيمنة الناعمة.



فى نظم التعليم الدولية، تُقدَّم اللغة الأجنبية لا بوصفها أداة إضافية، بل بوصفها معيار التفوق ذاته. فى المقابل، يُختزل التعليم الوطني في صورة أقل قيمة. هذا الترتيب الرمزي يُنتج وعيًا مشروخًا: نخبة ترى نفسها أقرب إلى العالم، وقطاع واسع يشعر بالاستبعاد.. هذا ما حذر منه غرامشى حين تحدث عن المثقف العضوي الذي يخدم طبقة بعينها، لا المجتمع ككل.



حين يُدرَّس التاريخ من وجهة نظر المنتصر

يحذر المفكر الإيطالي من خطورة الهيمنة الثقافية، حين تفرض الطبقة المهيمنة رؤيتها للعالم باعتبارها الطبيعي والمتقدم. وهنا لا يصبح الخطر في المصروفات فقط، بل في المحتوى: تاريخ يُروى بعيون الآخر، لغة تُقدَّم باعتبارها تفوقًا، ثقافة محلية تُختزل في الهامش.



وحين يسأل طفل مصري: لماذا رفض المصريون حملة نابليون رغم أنها جلبت الحداثة؟ فنحن أمام انفصال معرفي خطير، لا عن الماضي فقط، بل عن المجتمع نفسه. ومحاولة لتطبيع التبعية لمن يمتلك القوة.



إدوارد سعيد والتاريخ المُعاد صياغته

في كتابه «الاستشراق» يكشف المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد كيف تُنتج المعرفة لتبرير القوة. هذا التحليل ينطبق بوضوح على مناهج التاريخ والجغرافيا فى كثير من النظم الدولية، حيث يُقدَّم الغرب باعتباره مركز التقدم، ويُعاد تأويل تاريخ الاستعمار بوصفه تحديثًا.



حين يُدرَّس التاريخ من زاوية المنتصر، لا يعود التعليم أداة تحرر، بل أداة تطبيع مع التبعية. الخطر هنا لا يقتصر على تشويه الماضي، بل يمتد إلى تشكيل وعي سياسي قابل لقبول اللامساواة باعتبارها طبيعية.



هابرماس والفضاء العام: ماذا يبقى من المجتمع؟

يورغن هابرماس يربط بين التعليم والفضاء العام، معتبرًا أن المدرسة أحد المواقع الأساسية لإنتاج مواطنين قادرين على الحوار العقلاني. لكن هذا يفترض وجود تجربة تعليمية مشتركة، أو على الأقل متقاربة.



في مجتمع تتعدد فيه نظم التعليم دون جسور بينها، يتفكك الفضاء العام إلى جزر منفصلة. تختلف اللغة، والمرجعيات، وحتى تعريف النجاح ذاته. عندها لا يصبح الخلاف سياسيًا فقط، بل وجوديًا: كيف نتفاهم إذا لم نتعلم معًا؟



سوق العمل: حين تتحول المدرسة إلى علامة تجارية

تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن الخلفية التعليمية أصبحت أحد أهم محددات فرص العمل، لا من حيث المهارات فقط، بل من حيث السمعة الاجتماعية للمؤسسة التعليمية. هنا تتحول المدرسة إلى “براند”، والشهادة إلى استثمار طويل الأجل.



هذا يعيد إنتاج ما يسميه بورديو الدائرة المغلقة للامتياز: من يملك المال، يشترى تعليمًا أفضل، يحصل على عمل أفضل، ويعيد الدورة مع أبنائه. وهكذا يبدو المجتمع حركيًا ظاهريًا، لكنه ساكن طبقيًا.



مصروفات طبقية ومستقبل مزدوج

وفق تقارير وزارة التربية والتعليم، يصل متوسط المصروفات السنوية للمدارس الخاصة المتوسطة إلى 25–40 ألف جنيه، بينما تتراوح المدارس الدولية بين 100–200 ألف جنيه سنويًا. مقارنة بالمدارس الحكومية، التى تعتمد على الحد الأدنى من التمويل (حوالى 500–1000 جنيه سنويًا لكل طالب)، يتضح أن الفارق ليس فقط ماديًا، بل فرصيًا ومعرفيًا واجتماعيًا.



هذا الفارق الكبير يُنذر بمستقبل مزدوج: نخبة تمتلك القدرة على المنافسة المحلية والعالمية، وفئات واسعة تبقى محدودة الفرص منذ البداية، لتصبح الدولة فى النهاية شاهدًا على إنتاج عدم المساواة بدلًا من كسرها.



التعليم وسوق العمل: امتياز أم حق؟

التقارير العالمية تؤكد أن الخلفية التعليمية تحدد فرص العمل المستقبلية أكثر من القدرات الفردية. في مصر، الفجوة بين خريج مدرسة دولية وخريج مدرسة حكومية تمتد إلى الراتب، الأمن الوظيفي، والتدرج المهني. هذه الدورة المغلقة لإعادة إنتاج الامتياز تخلق طبقات شبه ثابتة: من يملك المال يضمن التعليم الأفضل، وبالتالى مستقبلًا أفضل، ويكرر الدورة مع أبنائه.



حامد عمار: التعليم والأمن القومي

كان المفكر التربوي حامد عمار من أوائل من فهموا خطورة التعليم الطبقي على المجتمع المصري. رأى التعليم قطاعًا سياديًا لا يقل خطورة عن الأمن أو الاقتصاد، لأن من يملك المعرفة يملك القرار. وحذّر من أن تقسيم التعليم يعني تقسيم المجتمع، وأن احتكار التميز يقود إلى تفكك الوطن من الداخل.



لم يكن عمار يعادى الجودة، بل يعادى احتكارها. كان يرى أن العدالة ليست عدو التميز، بل شرطه الأخلاقي. عمار، فى تحليله للتعليم المصري، شدد على أن التعليم مسألة سيادة وأمن قومي، لا مجرد خدمة اجتماعية، مؤكدًا أن التعليم الخاص المدفوع يقوض المواطنة، ويترك الدولة عاجزة عن إنتاج وعي وطني متماسك، ما يضعف المجتمع في أزماته الكبرى.



التعليم بين العدالة والامتياز

نحن لسنا أمام أزمة تعليمية عابرة، بل أمام تحول فى معنى الدولة. هل نريد دولة تضمن حدًا أدنى من التعليم لكل مواطن، أم دولة تتحول المدارس فيها إلى امتيازات طبقًا للقدرة المالية؟.. التعليم الطبقى لا يُفشل فقط الأفراد، بل يضعف النسيج الاجتماعى بأسره. النتيجة ليست فقط فجوة معرفية، بل انقسامات اجتماعية وسياسية قد تنعكس على الاستقرار الوطني.

حين يصبح التعليم امتيازًا، يصبح المستقبل امتيازًا. وحين يُغلق طريق الصعود أمام من لا يملك، فإن المجتمع لا يخسر العدالة فقط، بل يخسر الأمل، ويزرع في وعى أبنائه أن مكانهم الاجتماعي مُحدَّد سلفًا. والتاريخ لا يرحم المجتمعات التى قررت أن تربي أبناءها في فصول منفصلة، ثم فوجئت يومًا أنهم لم يعودوا يعرفون بعضهم، ولا يثقون في بعضهم، ولا يشعرون أنهم ينتمون إلى الحلم نفسه.

